Leistung ja, Lohn nein

Die FSV Schöningen hat bei ihrer Regionalliga-Heimpremiere unter Flutlicht einen leidenschaftlichen Auftritt hingelegt, bleibt aber weiter tor- und punktlos. Vor 1170 Zuschauern unterlag der Aufsteiger am Mittwochabend im Elmstadion der U23 des SV Werder Bremen mit 0:2 (0:1). Ein Ergebnis, das dem Spielverlauf nicht gerecht wird.
Trainer Christian Benbennek reagierte auf die jüngsten Niederlagen mit einer taktischen Umstellung und personellen Veränderungen. Seine Mannschaft agierte vom Anpfiff weg mutig und setzte die Gäste früh unter Druck. Die erste klare Chance jedoch nutzte Bremen: Ein Strafstoß nach einem Foul im eigenen Sechzehner brachte die frühe Führung für die Gäste – Cimo Röcker verwandelte sicher (13.).
Schöningen schüttelte sich kurz und übernahm in der Folge weitgehend die Kontrolle. Luca Marino traf mit einem Distanzschuss die Latte, weitere Abschlüsse von Beck, Evseev und Harant fanden nicht den Weg ins Tor. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die FSV das aktivere Team, zeigte ein variables und körperlich präsentes Spiel – einzig der erlösende erste Treffer ließ weiter auf sich warten.
Stattdessen sorgte Bremen in der 82. Minute mit dem zweiten gefährlichen Vorstoß der zweiten Hälfte für die Entscheidung. Dominik Kasper traf nach einem schnell ausgespielten Konter zum 0:2-Endstand. Besonders bitter für die Gastgeber: In der Schlussphase scheiterte Schöningen zum zweiten Mal am Aluminium.
Trotz der vierten Niederlage im vierten Spiel offenbarte die Partie gegen die spielstarken Bremer ein klares Signal: Die FSV kann in dieser Liga bestehen. Intensität, Passspiel und Zweikampfführung stimmten – einzig die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor fehlt noch. Am Sonntag (15:00 Uhr) geht es weiter beim SV Meppen II. Dort soll der vielzitierte Knoten endlich platzen.
FSV Schöningen – SV Werder Bremen II 0:2
FSV Schöningen: Tobias Dahncke, Daniel Reiche, Philipp Harant, Luca Biagio Marino, Brian Behrendt, Max Klump, Christian Skoda, Willi Evseev, Federico Palacios (72. Nils Bremer), Christian Beck (72. Jordi Njoya), Shamsu Mansaray (83. Ayhan Cankor) - Trainer: Christian Benbennek
SV Werder Bremen II: Stefan Smarkalev, Ole Schulz, Paul Wagner (89. Benjamin Atiabou), Cimo Röcker, Mats Heitmann, Dominik Kasper, Paul Bellmann, Lennart Baum (78. Ben Ostermann), Julius Joas (58. Arda Halicioglu), Princewill Mbock (62. Dennis Lütke-Frie), Christian Stark - Trainer: Christian Brand
Schiedsrichter: Gerhard Alexander Ludolph (Hamburg) - Zuschauer: 1170
Tore: 0:1 Cimo Röcker (13. Foulelfmeter), 0:2 Dominik Kasper (82.)