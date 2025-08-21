Leistung ja, Lohn nein

Die FSV Schöningen hat bei ihrer Regionalliga-Heimpremiere unter Flutlicht einen leidenschaftlichen Auftritt hingelegt, bleibt aber weiter tor- und punktlos. Vor 1170 Zuschauern unterlag der Aufsteiger am Mittwochabend im Elmstadion der U23 des SV Werder Bremen mit 0:2 (0:1). Ein Ergebnis, das dem Spielverlauf nicht gerecht wird.

Trainer Christian Benbennek reagierte auf die jüngsten Niederlagen mit einer taktischen Umstellung und personellen Veränderungen. Seine Mannschaft agierte vom Anpfiff weg mutig und setzte die Gäste früh unter Druck. Die erste klare Chance jedoch nutzte Bremen: Ein Strafstoß nach einem Foul im eigenen Sechzehner brachte die frühe Führung für die Gäste – Cimo Röcker verwandelte sicher (13.).

Schöningen schüttelte sich kurz und übernahm in der Folge weitgehend die Kontrolle. Luca Marino traf mit einem Distanzschuss die Latte, weitere Abschlüsse von Beck, Evseev und Harant fanden nicht den Weg ins Tor. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die FSV das aktivere Team, zeigte ein variables und körperlich präsentes Spiel – einzig der erlösende erste Treffer ließ weiter auf sich warten.

Stattdessen sorgte Bremen in der 82. Minute mit dem zweiten gefährlichen Vorstoß der zweiten Hälfte für die Entscheidung. Dominik Kasper traf nach einem schnell ausgespielten Konter zum 0:2-Endstand. Besonders bitter für die Gastgeber: In der Schlussphase scheiterte Schöningen zum zweiten Mal am Aluminium.