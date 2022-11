Leistung des SCS stimmte absolut - Standards entscheiden Spitzenspiel

Die beachtlichen Kulisse von rund 500 Zuschauern war dem Spitzenspiel in Staig gegen den FC Srbija Ulm würdig und am Ende stand ein äußerst glücklicher 1:2-Sieg für die Gäste aus Wiblingen fest. Die Hausherren belohnen sich leider nicht für eine sehr starke Leistung, Ulm hingegen verteidigte clever und resolut. Das klare Chancenübergewicht der Hille-Elf konnten nicht entsprechend in Zählbares umgemünzt werden und so stand eine sehr bittere und bei weitem unverdiente Niederlage fest. Gewinner an diesem Tag waren sicherlich die zahlreichen Zuschauer, die wirklich eine super Partie sahen, welche nie langweilig war und das abgeleistete Tempo sowie Spielfreude beachtlich war. Schlussendlich entschieden zwei Standardtore (6./33.) die Partie zu Gunsten der Serben, wobei in der Nachspielzeit das Spiel noch kippen hätte können: Beim Stand von 1:2 zeigte der Unparteiische berechtigt auf dem Punkt nach einem Foul an Moritz Karletshofer. Der fällige Elfer für unsere Farben wurde leider vergeben und als dann auch noch die letzte große Chance von Silvan Laib knapp am Tor vorbeikullerte, stand die erste Niederlage der Saison für den SC Staig fest. Torschütze auf Seiten des SC Staig war Jens Geiselmann zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (9.). Die Leistung unserer Jungs stimmte absolut, das Glück war leider nicht auf Seiten der Staiger und man kann trotzdem sehr stolz über den Auftritt des Teams von Tim Hille sein. So steht man nach einem überragenden Spiel mal ohne Punkte da, wobei die Gäste es deutlich verlauten ließ, dass es sich um einen sehr, sehr glücklichen Sieg handelte. Festzuhalten ist, das beide Teams zu recht an der Tabellenspitze stehen und zu den Topteams der Liga gehören, was die gezeigte Leistung der Kontrahenten deutlich unterstreicht.