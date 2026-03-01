Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Leistung des SC Waldgirmes gibt Anlass zur Sorge
Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist enttäuscht ohne Trainer und „Co“ beim 0:3 den FC Turabdin Babylon Pohlheim auf ganzer Linie. Nun wartet zunächst ein echtes Schwergewicht +++
Lahnau-Waldgirmes . Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes steckt nach der deutlichen 0:3 (0:3) Heimpleite im Regionalderby gegen den FC Turabdin Babylon Pohlheim weiter im Tabellenkeller fest. Es war eine über weite Strecken beängstigende Vorstellung der Lahnauer, die wie ein Absteiger auftraten.