"Leistung der Schiedsrichter verdient Anerkennung – nicht Punktabzug"

Der Fußball-Landesverband Brandenburg greift derzeit durch und bestraft die Vereine, die nicht genügend Schiedsrichter haben. Nun hat der FC Schwedt aus der Landesliga Nord, der auch davon betroffen ist, ein emotionales Statement über Instagram veröffentlicht. Hier ist es:

Am Wochenende haben wir unser erstes Landesliga-Spiel gegen den FC Hennigsdorf mit 3:0 gewonnen – doch wer einen Blick auf die aktuelle Tabelle wirft, sieht: Wir stehen trotzdem mit 0 Punkten da.

Der Fußball-Landesverband Brandenburg verteilt Punktabzüge und Geldstrafen, wenn das Schiedsrichter-Soll nicht erfüllt wird.

Für uns bedeutet das:

• Eigentlich müssen wir 7 Schiedsrichter stellen, die jeweils mindestens 20 Spiele pfeifen.

• In der letzten Saison hatten wir 5 aktive Schiedsrichter, weil einer verletzt und einer schwer erkrankt war.

• Trotzdem haben unsere 5 Schiris unglaubliche 147 Spiele geleitet – also mehr als die geforderten 140 Spiele.

Trotzdem werden wir bestraft, weil die Anzahl der gemeldeten Schiedsrichter nicht erreicht wurde.

Wir sind nicht allein: Rund 40 Vereine in Brandenburg haben mit dem Problem zu kämpfen – darunter in unserer Liga Schwarz-Rot Neustadt und in der Brandenburgliga sogar der 1. FC Frankfurt (Oder), der 6 Punkte Abzug erhalten hat.

Wir finden: Die Leistung unserer Schiedsrichter verdient Respekt und Anerkennung – nicht Punktabzug

+++

So sieht die neue Tabelle in der Landesliga Nord aus:

1. SV Viktoria Potsdam (Auf) 1 1-0-0 8:2 3

2. SG Einheit Zepernick 1925 1 1-0-0 4:1 3

3. Angermünder FC (Auf) 1 1-0-0 3:1 3

4. FSV Bernau 1 1-0-0 2:0 3

5. SV Falkensee-Finkenkrug 1 0-1-0 2:2 1

6. Fortuna Babelsberg (Ab) 1 0-1-0 1:1 1

7. SV 1920 Zehdenick (Ab) 1 0-1-0 1:1 1

8. FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 1 0-1-0 1:1 1

9. FV Preussen Eberswalde 1 0-1-0 1:1 1

10. FC Schwedt 02 1 1-0-0 3:0 0

11. SG Bornim 1 0-0-1 1:3 0

12. SV Eintracht Alt Ruppin 1 0-0-1 0:2 0

13. Schönower SV 1928 1 0-0-1 1:4 0

14. FC 98 Hennigsdorf 1 0-0-1 0:3 0

15. BSC Fortuna Glienicke 1 0-0-1 2:8 0

16. SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse 1 0-1-0 2:2 -2