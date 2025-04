Du wirst automatisch weitergeleitet...

In der ersten Runde des Kreispokals waren Luis Mann (links) und die SG Nordkreis für Yannik Beging (re.chts) und den SV Hartenrod beim 5:7 nach Elfmeterschießen Endstation. Am Sonntag trifft man sich in der Kreisliga A am Bismarck. © Jens Schmidt

Leistet SV Hartenrod dem Nachbarn Schützenhilfe? Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Die Rot-Weißen empfangen den Tabellenzweiten SG Nordkreis, der dem A-Liga-Spitzenreiter VfL Weidenhausen vor dem Gipfeltreffen in einer Woche dicht im Nacken sitzt +++ Marburg-Biedenkopf. Die Saison der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf hat gefühlt gerade erst begonnen, da biegt sie auch schon auf die Zielgerade. Im „gelben Trikot" unterwegs ist weiterhin der VfL Weidenhausen, der am Sonntag (15 Uhr) daheim gegen den FV Breidenbach II auf Titelkurs bleiben will. Das Verfolgerfeld führt die SG Nordkreis an. Die hat als einzige noch wirklich realistische Chancen, den VfL aus der Bahn zu werfen, braucht dafür aber einen Sieg beim SV Hartenrod. Leisten die Rot-Weißen dem Primus aus der Nachbarschaft Schützenhilfe?