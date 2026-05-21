Leisten Langerwehe und Lendersdorf Schützenhilfe?

Interimstrainer hier, Aufstiegshoffnung da: Viktoria Birkesdorf und der TSV Düren. – Foto: Manfred Heyne

Fußball-Bezirksliga 3: Der TSV Düren braucht noch zwei Siege für den Aufstieg. Bei Birkesdorf sitzt der Sportliche Leiter am Montag auf der Bank.

Drei Spieltage sind in der Fußball-Bezirksliga 3 noch zu absolvieren. Alle Kreisdürener Teams sind direkt oder indirekt im Auf- und Abstiegsrennen involviert. Viktoria Birkesdorf tritt im Heimspiel gegen den VfL Sindorf an. Birkesdorf steht als Zehnter im Niemandsland der Tabelle, Sindorf ist noch nicht ganz gerettet. Der Vorsprung auf Rot-Weiß Ahrem, dasauf dem obersten Abstiegsrang steht, beträgt acht Zähler – neun werden noch vergeben.

Neuer Mann auf der Bank

Auf der Trainerbank wird am Montag bei der Viktoria Willy Kirschbaum sitzen. Bernd Virnich musste nach der siebten Rückrundenniederlage am vergangenen Sonntag seinen Hut nehmen, für die ausstehenden drei Partien sitzt der Sportliche Leiter Kirschbaum selbst auf der Bank.

Wegen seiner Selbstständigkeit wird er den Job des Coaches aber nicht auf Dauer machen, die Suche nach einem neuen Trainer für Sommer läuft bereits. „Die Transfers für den Sommer haben weiterhin Bestand“, berichtet Kirschbaum.

Am Montag hat er eine schwierige Aufgabe. Sein Kader ist durch Verletzungen, Urlauben und Sperren auf 13 Spieler, inklusive zwei Torhüter geschrumpft, soll aber durch Birkesdorfer Urgesteine noch etwas vergrößert werden.

Einen breiten Kader hat die SG Türkischer SV Düren. Sie hat weiterhin die besten Karten aufzusteigen. Der Tabellenführer hat gegenüber den Verfolgern aus Elsdorf und Lövenich/Widdersdorf jeweils einen Zähler Vorsprung und eine Partie weniger absolviert.

Im kommenden Heimspiel empfängt der TSV den geretteten Zwölften Rhenania Bessenich. „Wenn wir die nächsten beiden Spiele gut über die Bühne bringen und gewinnen, dann sind wir Meister“, weiß Coach Yunus Kocak um die gute Ausgangslage. Er konzentriert sich voll auf die eigenen Spiele und die „Hausaufgaben“, die zu erledigen sind.

Er weiß aber zugleich, dass die Konkurrenz schwierige Aufgaben gegen Kreisdürener Teams zu bewältigen hat. Nach einer spielfreien Woche gastiert der TuS Langerwehe beim Zweiten SC Elsdorf. Der TuS spielt eine starke Rückrunde und hat in 2026 bisher gegen alle Spitzenteams gepunktet. Auch in Elsdorf ist ihnen dies zuzutrauen. Da beide Vereine eine Fanfreundschaft pflegen, wird die Partie vor einer tollen Kulisse stattfinden.

Im Duell Vierter gegen Dritter empfängt Alemannia Lendersdorf den SV Lövenich/Widdersdorf. „Wir wollen alle unsere verbliebenen Spiele gewinnen“, lautet das Vorhaben von SCA-Trainer Christopher Kall. Gelingt das, würde die Alemannia mindestens Vierter werden. Die Verfolger des TSV Düren einzuholen ist nicht unmöglich, aber schwierig.

In Lendersdorf werden am Montag dann zwei erfolgreiche Torjäger der Liga aufeinandertreffen. Jonas Varona liegt in der Wertung mit 27 Treffern auf dem geteilten dritten Rang. Maurice Wieting hat für Lövenich/Widdersdorf sensationelle 40 Treffer erzielt und ist hier führend. Beide Abwehrreihen werden definitiv auf die Probe gestellt werden.

Ein ruhiges Pfingsten wird der SC Kreuzau haben. Seine Partie beim Horremer SV findet erst am Donnerstag statt.

Die Spiele im Überblick: Frechen 20 II - Weiden (Mo. 13 Uhr), TSV Düren - Bessenich (So. 15 Uhr), Lendersdorf - Lövenich/Widdersdorf, Elsdorf - Langerwehe, Birkesdorf - Sindorf (alle So. 15.15 Uhr), Ahrem - Erftstadt-Lechenich (So., 15.30 Uhr), Horrem - Kreuzau (Do. 20 Uhr)

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de