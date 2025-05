Leiser Arbeiter, große Wirkung: Shkrep Stubbla verlässt den BSV Rehden

Ein Spieler geht, der selten im Rampenlicht stand, aber Woche für Woche mit Leistung überzeugte: Shkrep Stubbla verlässt den BSV Schwarz-Weiß Rehden nach zwei Jahren und schließt sich zur neuen Saison den Sportfreunden Lotte in der Regionalliga West an.

Mit der Verpflichtung durch den West-Regionalligisten erfüllt sich der 24-Jährige den nächsten Karriereschritt – und verlässt damit einen Verein, für den er in den vergangenen beiden Spielzeiten zu einer festen Größe wurde. In Rehden schätzte man Stubbla vor allem für seine Zuverlässigkeit, seine taktische Disziplin und seinen bedingungslosen Einsatz. Ob als laufstarker Flügelspieler oder in der Defensivarbeit – Stubbla war stets ein Spieler, der sich kompromisslos in den Dienst der Mannschaft stellte.

Cheftrainer und sportlicher Leiter Kristian Arambasic verabschiedet ihn mit viel Wertschätzung:

„Shkrep ist ein Spieler, den man vielleicht nicht immer auf den ersten Blick sieht – aber ohne den ein Team nicht komplett ist. Wir danken ihm für seinen Einsatz, seine Loyalität und die ruhige Stärke, die er mitgebracht hat.“