Leis siegt gegen Ex-Club – Tawern baut Serie aus

Mit einer beeindruckenden Serie von sechs Siegen aus sieben ungeschlagenen Partien verabschiedet sich der SV Tawern in die Winterpause. Dass es ein Erfolg gegen seinen Ex-Club war, wollte Trainer Benny Leis nicht überbewerten: „Wir haben uns auf diese Partie vorbereitet wie auf jede andere auch. Klar sind wir über den Dreier happy.“

Die komfortable 2:0-Pausenführung der Hausherren resultierte aus zwei präzisen Hereingaben von Idris Lataev, der es in dieser Runde bereits auf ein Dutzend Vorlagen bringt. Zunächst bediente der Offensivspezialist seinen Teamkollegen Peters, der aus kurzer Distanz wuchtig einköpfte (10.). Kurz vor dem Seitenwechsel flankte der vor knapp einem Jahr aus privaten Gründen vom Saar-Verbandsligisten SG Bostalsee nach Tawern gewechselte Lataev von rechts in die Mitte, wo Pascal Güth ebenfalls per Kopf zur Stelle war (44.).

Seine Mannschaft hatte die stark ersatzgeschwächten Gäste zunächst im Griff. Das aggressive Anlaufen behagte den Ruwertalern nicht, die allerdings die erste Chance durch eine scharfe Hereingabe von Steve Kirchen hatten (3.). Auf der Gegenseite zwang Tawerns Kai Peters Schlussmann Jordan Nkamgove nach einem verdeckten Schuss zu einem starken Reflex (5.).

Im zweiten Durchgang wurde Ruwertal, bei dem zum Nachholtermin alleine vier Akteure urlaubsbedingt fehlten und Mathis Homburg sowie Tobias Krämer neben weiteren verletzten oder erkrankten Spielern kurzfristig ausgefallen waren, immer stärker. Ruben Herres scheiterte nach knapp einer Stunde aus wenigen Metern an Jonas Krista (59.). Zwei Minuten später war der Tawerner Torwart jedoch machtlos: Der angeschlagen nur eingewechselte Fabian Faber traf in seinem letzten Spiel für die SG – im neuen Jahr geht er zurück in die A-Klasse zur SG Kenn (60.).

„Wir waren am Drücker. Angesichts der vielen Ausfälle fehlte uns aber die Durchschlagskraft“, sagte Ruwertals Trainer Bastian Jung. Als seine Mannschaft am Ende alles nach vorne warf, ergaben sich große Konterchancen für Tawern. Eine davon verwertete Lataev in der Nachspielzeit, markierte so seinen zehnten Saisontreffer und krönte seine starke Leistung.

„Anfangs hatten wir viele Ballgewinne. In der zweiten Hälfte verließ uns dann etwas die Kraft. Was zählt, sind die drei Punkte“, strahlte Lataev. Coach Leis gab ehrlich zu: „Von den Spielanteilen her war der Sieg glücklich. Doch man muss auch mal so einen dreckigen Sieg einfahren.“ Lataev sei „total wichtig“ fürs Team, weil er „vorne, auf der Seite oder auch auf der Zehn spielen kann“.

SG Wiesbaum – SV Niederemmel ⇥2:1 (1:0)

In Hillesheim blieben die Punkte in einem kampfbetonten und von viel Härte geprägten Nachholspiel bei den Gastgebern. Nach einem Konter legte Lukas Duvivier quer auf Spielertrainer Marco Michels, der zur Wiesbaumer Führung traf (36.). Nach einem kuriosen Eigentor von David Bungartz, dem ein Kopfball von Niederemmels Routinier Christoph Kettern (41) vorausgegangen war, egalisierten die Moselaner eine Viertelstunde vor Schluss. Mit dem Mute der Verzweiflung markierte Michels mit seinem zweiten Treffer nach Vorarbeit von Maximilian Schneider zwei Minuten vor dem Ende den 2:1-Siegtreffer. Michels‘ Trainerkollege Alexander Volk sah einen „geilen Fußballabend mit vielen Emotionen, viel Intensität, aber auch zu viel Härte. Heute dürfen wir uns aber auch mal über das nötige Spielglück freuen. Es war ein zähes Spiel, in dem wir Geduld bewiesen haben“.

SG Saartal Irsch – SG Franzenheim ⇥3:0 (1:0)

Gegen ein ersatzgeschwächtes und mit etlichen Spielern aus der zweiten Mannschaft ergänztes Gästeteam aus Franzenheim, Pellingen und Schöndorf gelang der Saartal-SG ein verdienter 3:0-Erfolg. Der vierte Sieg in Folge war vor allem einer „kollektiv starken Leistung, inklusive der Einwechselspieler geschuldet. Es war eine sehr gute Leistung und ein sehr verdienter Sieg, welcher eine gelungene Hinrunde abrundet“, befand Saartal- Sportchef Philip Kramp. Einen Spieler hob er hervor: „‚Tobi‘ Baier hat als Abwehrchef das zweite Spiel in Folge zu Null gespielt und dann als Kirsche auf der Sahnetorte nach einem Eckball von ‚Domme‘ Lorth souverän zum 2:0 eingenickt. Er war eindeutig der Mann des Spiels.“ Lukas Kramp hatte die Platzherren nach Vorarbeit von Lennard Wagner in Führung gebracht (22.). Als Baier mit direkt nach Wiederbeginn auf 2:0 erhöht hatte (47.), war die Gegenwehr des Aufsteigers gebrochen. Lorth traf noch nach Pass von Kramp (62.)

SV Sirzenich – SG Ellscheid ⇥3:0 (2:0)

Zwei Akteure machten auf dem Kunstrasenplatz in Udelfangen den Unterschied aus: Kevin Walter erzielte in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit einem noch abgefälschten 16-m-Flachschuss die Führung. Fünf Minuten später veredelte Luca Bierbrauer einen mustergültigen Pass von Bastian Neises zum 2:0 (45.+7). Die Entscheidung reifte, als Walter mit einem direkten Freistoß nach Foul am trickreichen und kaum zu stellenden Neises das 3:0 markierte (73.). Ellscheids Torwart Vincent Baur bewahrte seine Mannschaft mit starken Reflexen (unter anderem kratzte er einen Walter-Freistoß noch ans Lattenkreuz und rettete im letzten Moment vor Bierbrauer) vor einer höheren Niederlage. „Die Anfangsphase von zwei hoch pressenden Mannschaften war wild und von hohem Tempo gekennzeichnet. Nach 20 Minuten wurde es ruhiger. Die erste Halbzeit war bis auf einen Pfostenschuss von ‚Basti‘ Neises und einen Abschluss von Ellscheid relativ ausgeglichen und chancenarm. Mit zwei sehr starken Aktionen sind wir kurz vor der Pause zu einem psychologisch guten Zeitpunkt mit 2:0 in Führung gegangen und haben die zweite Halbzeit konzentriert und zielstrebig zu Ende gespielt“, bilanzierte Sirzenichs Trainer Tillmann Schweitzer.