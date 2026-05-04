Leipziger SC stürmt auf Platz zwei – Torgau feiert Sieg im Kellerduell

– Foto: Jakob Reiche

In der Sachsenklasse Nord hat der 24. Spieltag das Gesicht der Tabelle nachhaltig verändert. Während die Kickers 94 Markkleeberg ihre Tabellenführung mit einem mühsamen Heimsieg zementierten, vollzog sich dahinter ein Wachwechsel: Der Leipziger SC 1901 nutzte die Gunst der Stunde und kletterte durch einen Kantersieg auf den zweiten Rang, während der Meißner SV 08 vor heimischer Kulisse völlig einbrach. Im Schicksalsspiel zwischen Borna und Torgau setzten die Gäste ein gewaltiges Ausrufezeichen, das die Abstiegsnot im Wyhrastadion verschärft.

Ein regelrechtes Schützenfest feierte der Leipziger SC 1901 beim Tabellenschlusslicht in Gröditz. Der Aufsteiger unterstrich seine Ambitionen auf die Vizemeisterschaft eindrucksvoll und siegte mit 6:1. Überragender Akteur auf dem Platz war Dong-Min Kim, der die Gröditzer Defensive fast im Alleingang zerlegte. Er traf in der 5. Minute, der 35. Minute, der 38. Minute und der 63. Minute. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für den FV Gröditz 1911 hatte Nico Schmidtchen in der 22. Minute erzielt. Pascal Mann verwandelte in der 56. Minute einen Foulelfmeter, bevor Maksym Pastalovskyi in der 86. Minute den Endstand besorgte. Der LSC schiebt sich damit auf den zweiten Tabellenplatz vor, während Gröditz mit 13 Punkten dem Abstieg kaum noch entrinnen kann.

Dramatik bis zur letzten Sekunde bot die Begegnung in Radefeld. Der Radefelder SV 90 schlug den SV Fortschritt Lunzenau mit 4:2. Dabei gingen die Gäste durch Alexander Dartsch in der 10. Minute zunächst in Führung. Darren Drehmann glich in der 38. Minute aus, bevor Ronny Jähn in der 44. Minute die Partie drehte. Lunzenau bewies Moral und kam durch den zweiten Treffer von Dartsch in der 50. Minute zum Ausgleich. Erst in der absoluten Schlussphase entschieden Jähn in der 87. Minute und Dan Torben Schirrmeister in der 90.+1. Minute das Spiel für die Radefelder, die damit den achten Tabellenplatz festigen. Lunzenau bleibt punktgleich mit Wilsdruff auf dem 13. Rang. ---

Das Kellerduell im Wyhrastadion hielt, was es an Brisanz versprach, allerdings nur für eine Seite. Der SC Hartenfels Torgau 04 feierte einen überlebenswichtigen 3:0-Auswärtssieg beim Bornaer SV 91. Steven Hache stellte bereits in der 11. Minute die Weichen auf Sieg, Justin Förster erhöhte in der 22. Minute auf 2:0. Abdelhadi Ait Ouabu machte in der 63. Minute alles klar. Torgau klettert durch diesen Befreiungsschlag auf den zwölften Platz, während Borna mit 18 Punkten auf dem vorletzten Rang verharrt. ---

Der bisherige Tabellenzweite Meißner SV 08 erlebte gegen den SV Liebertwolkwitz ein sportliches Desaster und unterlag deutlich mit 0:4. Franz Dittrich erwischte einen Sahnetag und schockte die Hausherren mit einem lupenreinen Hattrick bereits in der 4. Minute, der 16. Minute und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in der 45.+1. Minute. Meißen fand zu keinem Zeitpunkt in die Spur und musste in der 77. Minute durch Benjamin Bernstein den vierten Gegentreffer hinnehmen. Durch diese herbe Niederlage rutscht Meißen auf den dritten Platz ab, während Liebertwolkwitz seinen siebten Rang festigt. ---

In Naunhof sahen 125 Zuschauer ein torreiches Spektakel mit dem glücklicheren Ende für die Hausherren. Der SV Naunhof 1920 besiegte die SG Motor Wilsdruff mit 4:3. Fynn Rückert in der 11. Minute und Florian Burkert in der 30. Minute sorgten für eine schnelle Führung, doch Marius Stein glich mit einem Doppelpack in der 38. Minute und 40. Minute noch vor der Pause aus. In der zweiten Halbzeit brachten Andreas Streubel in der 65. Minute und Steven Kaulich in der 76. Minute Naunhof erneut in Front. Der Anschlusstreffer von Sören Becker in der 83. Minute reichte Wilsdruff nicht mehr. Naunhof bleibt Sechster, Wilsdruff rutscht auf Platz 14 ab. ---

Der VfB Zwenkau 02 hat sich im Tabellenmittelfeld stabilisiert und den SV Lindenau 1848 mit 4:1 besiegt. Ben Dammmüller war mit zwei Treffern in der 27. Minute und 57. Minute der Garant für den Heimerfolg. Matteo Stets hatte in der 48. Minute zum 2:0 getroffen. Zwar verkürzte Ferdinand Schlatt in der 60. Minute für die Lindenauer, doch Spencer Stadler beseitigte in der 89. Minute alle Zweifel. Zwenkau klettert auf den zehnten Platz und vergrößert den Abstand auf die gefährdete Zone, während Lindenau als Elfter stagniert. ---

Der Tabellenführer Kickers 94 Markkleeberg hat die Pflichtaufgabe gegen die Reserve der BSG Chemie Leipzig erfüllt, musste aber bis tief in die Schlussphase zittern. Die Hausherren taten sich gegen disziplinierte Leutzscher sichtlich schwer. Erst in der 81. Minute erlöste Christian Blochwitz den Spitzenreiter mit dem entscheidenden Treffer zum 1:0. Markkleeberg baut sein Konto damit auf 58 Punkte aus und hält den Verfolger aus Leipzig auf Distanz. Für die Chemiker bedeutet die zehnte Saisonniederlage das Verharren auf dem neunten Tabellenplatz. ---

Ein echtes Ausrufezeichen setzte der HFC Colditz beim SV Panitzsch/Borsdorf 1920. Im Duell der Tabellennachbarn siegten die Gäste überraschend deutlich mit 4:0. Vor einer stattlichen Kulisse von 202 Zuschauern brachte Justin Lungwitz Colditz in der 21. Minute in Führung. Marius Preuße erhöhte in der 33. Minute, bevor Phillip Voigtländer in der 50. Minute jede Hoffnung der Hausherren im Keim erstickte. Erneut Lungwitz besorgte in der 55. Minute den Endstand. Colditz rückt damit bis auf einen Punkt an den dritten Platz heran, während Panitzsch eine bittere Heimpleite verdauen muss.

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