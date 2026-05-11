Leipziger SC distanziert Meißen – Markkleeberg strauchelt in Lindenau

– Foto: Jakob Reiche

In der Sachsenklasse Nord überschlugen sich am 25. Spieltag die Ereignisse an beiden Enden der Tabelle. Während die Kickers aus Markkleeberg trotz einer Drei-Tore-Führung wertvolle Punkte im Leipziger Westen liegen ließen, untermauerte der Leipziger SC 1901 seine Ambitionen auf die Vizemeisterschaft im direkten Duell gegen Meißen eindrucksvoll. Doch die wohl größten Geschichten des Wochenendes schrieben die Mannschaften im Tabellenkeller. Im Kampf um den Klassenerhalt feierte Lunzenau einen überlebenswichtigen Kantersieg gegen Borna, während das Schlusslicht aus Gröditz mit einem überraschenden Auswärtserfolg in Torgau ein kräftiges Lebenszeichen von sich gab.

Keinen Sieger gab es im Duell zwischen der SG Motor Wilsdruff und dem VfB Zwenkau 02. Das 2:2-Unentschieden hilft vor allem den Gastgebern im Abstiegskampf nur bedingt weiter. Tankred Leimert brachte Zwenkau in der 23. Minute in Führung, doch Sebastian Göldner in der 36. Minute und Marius Stein in der 42. Minute drehten die Partie noch vor dem Seitenwechsel. Ben Sommer sicherte den Gästen in der 57. Minute den Punktgewinn. Wilsdruff belegt weiterhin den 14. Tabellenplatz und hat weiterhin wenige Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Ein frühes Tor entschied die Begegnung zwischen dem SV Liebertwolkwitz und dem SV Naunhof 1920. Bereits in der 6. Minute traf Pascal Rosin zum 1:0 für die Hausherren. Liebertwolkwitz schiebt sich durch diesen Erfolg auf den sechsten Tabellenplatz vor und ist nun punktgleich mit dem Gegner aus Naunhof. Für die Gäste ist es ein kleiner Rückschlag im Kampf um die vorderen Platzierungen. ---

Im absoluten Spitzenspiel des Wochenendes unterstrich der Leipziger SC 1901 seine derzeitige Ausnahmestellung. Vor 75 Zuschauern besiegte der Aufsteiger den Meißner SV 08 mit 3:1 und festigte damit den zweiten Tabellenplatz. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Quecuto Som Djassi die Hausherren in der 50. Minute in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Dong-Min Kim in der 53. Minute auf 2:0, ehe er in der 68. Minute mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung sorgte. Meißen, das nun auf den fünften Rang abrutscht, gelang durch Tom Findeisen in der ersten Minute der Nachspielzeit lediglich noch der Ehrentreffer. Der LSC hat nun fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger. ---

Das Schlusslicht lebt noch. Der FV Gröditz 1911 feierte beim SC Hartenfels Torgau 04 einen überraschenden 2:1-Auswärtserfolg. Matchwinner für die Gäste war Marvin Jungnickel, der die Gröditzer in der 12. Minute in Führung brachte und auch in der 68. Minute nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Abdelhadi Ait Ouabu in der 61. Minute zur Stelle war. Trotz des Sieges bleibt Gröditz Tabellenletzter, verkürzt den Rückstand aber auf zwei Zähler zu Borna. Torgau verpasst durch diese Niederlage den Befreiungsschlag und rangiert nur noch auf Rang 13. ---

In Lunzenau fand am Samstagnachmittag eine regelrechte Schicksalsschlacht statt. Der SV Fortschritt Lunzenau ließ dem direkten Konkurrenten Bornaer SV 91 beim 4:0-Heimsieg keine Chance. Alexander Dartsch eröffnete in der 31. Minute den Torreigen, Jonny Glatz in der 34. Minute und Majd Almoussa in der 42. Minute sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Den Schlusspunkt setzte erneut Dartsch in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Während Lunzenau mit nun 23 Punkten den zwölften Platz belegt und sich ein kleines Polster erarbeitet hat, wird die Lage für Borna auf Platz 15 immer aussichtsloser. ---

In Colditz sahen die Fans eine packende Begegnung, die am Ende keinen Sieger fand. Der HFC Colditz trennte sich vom Radefelder SV 90 mit 2:2. Die Hausherren erwischten einen Blitzstart durch Nick Morgenstern in der 16. Minute und Matty Goldammer in der 22. Minute. Doch Radefeld schlug zurück: Dan Torben Schirrmeister verkürzte in der 36. Minute, ehe Marlon Rezende Emídio Costa in der 51. Minute den Ausgleich markierte. Colditz bleibt mit 45 Punkten auf dem vierten Rang, während Radefeld stabil auf dem achten Platz verharrt. ---

Der SV Panitzsch/Borsdorf 1920 bleibt im Rennen um die vorderen Plätze. Bei der Reserve der BSG Chemie Leipzig feierten die Gäste einen knappen 1:0-Sieg. In einer hart umkämpften Partie war es Luke Rink, der in der 60. Minute das goldene Tor des Tages erzielte. Panitzsch schiebt sich damit auf den dritten Tabellenplatz vor und untermauert seine starke Formkurve. Chemie Leipzig hingegen rutscht nach der elften Saisonniederlage auf den neunten Platz ab und verliert den Anschluss an das obere Mittelfeld. ---

Ein wahres Fußball-Drama erlebten die Zuschauer in Lindenau. Der Tabellenführer Kickers 94 Markkleeberg sah nach Toren von Joris Jaskulla in der 21. Minute, Leo Andreas Morgenstern in der 37. Minute und Christian Freyer in der 45.+2. Minute bereits wie der sichere Sieger aus. Doch der SV Lindenau 1848 bewies im zweiten Durchgang eine Moral aus Stahl. Ferdinand Schlatt leitete in der 64. Minute die Aufholjagd ein, bevor Jacob Daniel Bucek in der 69. Minute den Anschluss herstellte. In der 79. Minute versetzte Peter Pöschel dem Spitzenreiter den finalen Stoß zum 3:3-Endstand. Markkleeberg bleibt zwar Erster, muss aber den schrumpfenden Vorsprung im Auge behalten.

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