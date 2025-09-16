Leipold-Show und am Ende wird gezittert

Schon vor dem Anpfiff stand die SpVgg Siebleben 06 unter enormem Druck. Nach dem emotionalen und hitzigen Heimspiel gegen Hildburghausen vor zwei Wochen hatte Trainer Kevin Pfeifer sein Amt niedergelegt. „Ich wollte die Mannschaft schützen“, begründete Pfeifer diesen Schritt. Die Sieblebener fühlten sich in den vergangenen Monaten immer wieder von den Schiedsrichtern benachteiligt, und das Spiel gegen Hildburghausen war schließlich der Auslöser für den Rücktritt. Seit Freitag steht nun der ehemalige Co-Trainer Christian Hatzky als neuer Chefcoach an der Seitenlinie, unterstützt von Roberto Gomez. Die letzten 14 Tage hatten Spuren bei den Gästen hinterlassen, wie sich vor allem vor der Pause zeigte.

Ganz anders war die Stimmung bei den Gastgebern. Der SV 08 Steinach konnte auf zwei wichtige Rückkehrer setzen: Kapitän Oliver Heublein und Wirbelwind Basti Leipold waren gut erholt aus dem gemeinsamen Spanien-Urlaub zurück und sollten gleich eine entscheidende Rolle spielen – allen voran Leipold, der einen Glanztag erwischte.Die Steinacher starteten gewohnt aggressiv und hätten bereits nach wenigen Sekunden in Führung gehen müssen. Nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite landete der Ball bei Sell, der aus nur fünf Metern völlig freistehend abschloss, den Ball jedoch über das Tor jagte (1.). Nur wenige Minuten später machte es Steinach besser. Max Möller setzte sich auf der rechten Außenbahn energisch durch, marschierte bis zur Grundlinie und spielte eine perfekt getimte Hereingabe in den Strafraum. Dort stand Basti Leipold goldrichtig und schlenzte ihn präzise ins rechte Eck – 1:0 (6.). In der 20. Minute erhöhten die Nullachter – und wieder war Leipold der Torschütze. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld startete er einen unwiderstehlichen Sololauf. Er ließ gleich zwei Gegenspieler stehen, lief alleine auf Torhüter Hopf zu und schob eiskalt ins rechte untere Eck ein (20.). Nur acht Minuten später folgte der nächste Nackenschlag für die Gäste. Nach einem Pass in den Strafraum kam es zum Zweikampf zwischen Marlon Sperschneider und Keeper Hopf. Hopf versuchte, den Ball zu klären, traf dabei jedoch den Fuß des Steinachers. Der Schiedsrichter entschied ohne zu zögern auf Strafstoß. Hillemann trat an und verwandelte souverän zum 3:0 (28.). Von Siebleben war bis zur Pause kaum etwas zu sehen.„Wir haben die erste Halbzeit total verschlafen und sind mit dem großen Platz überhaupt nicht zurechtgekommen“, fasste Trainer Hatzky die ersten 45 Minuten treffend zusammen.

Trotz der klaren Führung warnte Steinachs Trainer Horst „Ede" Grohmann in der Halbzeitpause vor Nachlässigkeiten: „Wir wollten weiter Druck machen und uns nicht auf der 3:0-Führung ausruhen.“ Diese Worte zeigten Wirkung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Steinach spielbestimmend. In der 60. Minute fiel das vermeintlich vorentscheidende 4:0 – und erneut stand Leipold im Mittelpunkt. Nach einem feinen Steckpass in die Spitze ließ er Gegenspieler und Merten und Torhüter Hopf mit einer geschickten Finte ins Leere laufen und schob zum 4:0 ein (60.). Die Szene hatte jedoch einen bitteren Beigeschmack: Bei der Aktion prallte Gästekeeper Hopf unglücklich mit dem Knie von Abwehrspieler Merten zusammen und musste mit Verdacht auf Kieferbruch ins Krankenhaus gebracht werden. Doch wer dachte, die Partie sei mit dem 4:0 entschieden, wurde eines Besseren belehrt. Die Gäste gaben sich trotz des hohen Rückstands nicht auf und kamen nur wenige Minuten später zum Anschlusstreffer. Nach einem präzisen Steckpass tauchte Jarju, der treffsicherste Angreifer der SpVgg, frei vor dem Tor auf. Mit einem platzierten Abschluss verkürzte er auf 4:1 – sein bereits fünftes Saisontor (72.). Plötzlich kam Siebleben auf. In der 80. Minute folgte der nächste Treffer: Nach einer Flanke sprang der Ball unglücklich an den Arm von Kapitän Oliver Heublein. Der Schiedsrichter entschied erneut auf Strafstoß. Michele Lehmann ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte sicher zum 4:2 (85.). „Da waren noch zehn Minuten auf der Uhr, und wir haben dann alles oder nichts gespielt und vorne voll gepresst“, berichtete Hatzky nach der Partie. Die Hausherren hatten nun gegen einen hochstehenden Gegner Kontermöglichkeiten, verpassten es jedoch, den Sack endgültig zuzumachen. Sowohl Philipp wie auch Namensvetter Basti Sell vergaben aussichtsreich. Diese Nachlässigkeiten hätten sich beinahe gerächt. In der dritten Minute der Nachspielzeit landete der Ball nach einer Merten-Flanke bei Michele Lehmann, der direkt abzog und mit einem satten Schuss den Anschlusstreffer zum 4:3 erzielte (90.+3). Jetzt war die Spannung auf dem Höhepunkt. Kurz darauf bekam Siebleben noch eine letzte Standardsituation. Nach einem Freistoß kam Votava frei zum Kopfball, setzte den Ball jedoch über das Tor. Kurz danach pfiff der Schiedsrichter ab – der Steinacher Heimsieg war perfekt.

STIMMEN ZUM SPIEL

Christian Hatzky (Trainer SpVgg Siebleben): „Aufgrund der Ereignisse der letzten zwei Wochen haben wir die erste Halbzeit komplett verschlafen. In der zweiten Halbzeit haben wir ein anderes Gesicht gezeigt. Die Moral stimmt, darauf können wir aufbauen.“

Horst "Ede Grohmann (Trainer SV 08 Steinach): „Egal, ob es am Ende nochmal eng wurde – wir haben verdient gewonnen. Ich hatte nie das Gefühl, dass wir den Sieg noch aus der Hand geben. Besonders gefreut hat mich die Leistung unserer jungen Spieler wie Tzschach, Scheler und Sperschneider. Auch Winter und Sell haben nach ihren Einwechslungen sofort funktioniert. Nach zwei Niederlagen war der Druck spürbar, jetzt fahren wir optimistisch nach Schweina.“