Leingarten mit Aufholjagd, Amorbach mit Blitzstart, Michelbach stark

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Franken war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
TSV Güglingen – SV Heilbronn am Leinbach 1:0
Ein Blitzstart in Güglingen, der die Weichen für den gesamten Nachmittag stellte! Die Fans waren kaum auf ihren Plätzen, als Max Morlok (4.) mit einer entschlossenen Aktion den Führungstreffer markierte und das Stadion in ein Tollhaus verwandelte. In der Folge entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch, bei dem der SV Heilbronn am Leinbach mit viel Herzblut gegen die drohende Niederlage ankämpfte. Die Hausherren verteidigten ihr Gehäuse jedoch mit unbändigem Siegeswillen und einer großen Portion Leidenschaft, sodass dieser frühe Treffer am Ende den Ausschlag gab. Ein Erfolg der puren Entschlossenheit!
VfL Brackenheim – Spvgg Heinriet 5:2
In Brackenheim bekamen die Zuschauer ein wahres Offensiv-Spektakel geboten, das vor allem in der ersten Halbzeit von der unglaublichen Spielfreude der Heimelf geprägt war. Kowan Genc (9.) eröffnete den Torreigen früh, woraufhin Luigi Barone (25.) und erneut Kowan Genc (35.) die Führung leidenschaftlich ausbauten. Noch vor dem Pausenpfiff schien die Partie durch den Doppelpack von Frank Silvain Teku (39., 45.) bereits entschieden. Doch Heinriet bewies im zweiten Durchgang ein riesiges Kämpferherz und gab sich nicht kampflos geschlagen. Niels Freise (54., 84.) belohnte den unermüdlichen Einsatz der Gäste mit zwei Treffern und sorgte für eine hochemotionale Schlussphase. Am Ende jubelte jedoch der VfL über einen berauschenden Heimsieg.
TSV Cleebronn – SGM NordHeimHausen 3:1
Vor der tollen Kulisse von 100 Zuschauern lieferten sich beide Teams einen packenden Kampf um jeden Zentimeter Rasen. Philipp Beuttner (6.) brachte Cleebronn mit viel Schwung in Führung, bevor ein unglückliches Eigentor von Francesco Cauteruccio (15.) den Vorsprung der Hausherren weiter vergrößerte. Die SGM NordHeimHausen steckte jedoch zu keinem Zeitpunkt auf und markierte durch Mauricio Enrique Sossa Mora (45.+2) in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Anschlusstreffer, was für neue Spannung sorgte. Nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung ein offener Schlagabtausch, bis Eric Beyl (65.) mit einer feinen Einzelaktion den Ball im Netz unterbrachte und für grenzenlosen Jubel auf den Rängen sorgte. Ein Sieg, der durch Beharrlichkeit und eine geschlossene Mannschaftsleistung errungen wurde.
SC Ilsfeld – SV Schluchtern 1:1
Dramatik pur in den Schlussminuten des ersten Durchgangs! In einer ansonsten von taktischer Disziplin geprägten Partie überschlugen sich kurz vor der Pause die Ereignisse. Zunächst versetzte Soner Bostan (43.) den mitgereisten Anhang aus Schluchtern in Ekstase, als er die Gäste in Front schoss. Doch die Antwort der Ilsfelder folgte auf dem Fuße und war von unbändiger Moral geprägt: Moritz Brendle (45.+1) glich noch vor dem Seitenwechsel aus und stellte die Uhren wieder auf Null. In der zweiten Halbzeit kämpften beide Mannschaften mit offenem Visier um den Siegtreffer, doch die Abwehrreihen standen fortan wie ein Fels in der Brandung. Ein intensives Unentschieden, das die Leidenschaft beider Vereine widerspiegelte.
SGM MassenbachHausen – FSV Schwaigern II 1:0
Ein echtes Geduldsspiel in Massenbachhausen, das durch einen einzigen Moment der Entschlossenheit entschieden wurde. In einer Partie, in der sich beide Teams im Mittelfeld neutralisierten, suchten die Zuschauer lange nach den großen Torraumszenen. Beat Fischer (26.) erlöste schließlich die Heimfans, als er eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Schwaigener Reserve nutzte und zur viel umjubelten Führung traf. Der FSV Schwaigern II warf in der Folge alles in die Waagschale und drängte mit viel Herz auf den Ausgleich, biss sich aber immer wieder an der stabilen Defensive der Hausherren fest. Ein Heimsieg des puren Willens, der bis zur letzten Sekunde hart verteidigt wurde.
GSV Eibensbach – TGV Dürrenzimmern 0:5
Eine beeindruckende Machtdemonstration der Gäste, die von Beginn an keinen Zweifel an ihrem Siegeszug ließen. David Noel Hutzenlaub (6.) setzte bereits in der Anfangsphase das erste Ausrufezeichen und brachte den TGV auf Kurs. Nach dem Seitenwechsel spielten sich die Dürrenzimmerner in einen regelrechten Rausch: Daniel Zahner (47.) erhöhte unmittelbar nach Wiederbeginn, bevor Marcel Übelhör (76.) und Justin Görtz (84.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Den emotionalen Schlusspunkt unter diese einseitige Begegnung setzte Laurenz Weis (90.) in der Schlussminute. Ein Auswärtssieg der Extraklasse, der durch enorme Spielfreude und Effizienz glänzte.
SV Leingarten – SGM Fürfeld-Bonfeld 2:2
Was für eine hochemotionale Aufholjagd in Leingarten! Die Gäste der SGM Fürfeld-Bonfeld schienen nach den Treffern von Louis Kübler (9.) und Philipp Strähle (62.) bereits wie der sichere Sieger und hatten den Erfolg vor Augen. Doch der SV Leingarten bewies ein unglaubliches Kämpferherz und gab sich nicht auf. Robin Guldi (66.) läutete mit seinem Anschlusstreffer eine dramatische Schlussphase ein, in der die Hausherren unermüdlich gegen das drohende Unheil anrannten. Kurz vor dem Abpfiff brachen schließlich alle Dämme, als erneut Robin Guldi (88.) zur Stelle war und den Ball zum Ausgleich im Gehäuse versenkte. Ein Punktgewinn der Moral, der die Zuschauer völlig atemlos zurückließ.
SC Abstatt – TSV Talheim 1895 4:2
Die große Show des Emin Karaman! Vor heimischer Kulisse brannte der Stürmer ein wahres Feuerwerk ab und entschied die Partie fast im Alleingang. Mit einem lupenreinen Hattrick in der ersten Halbzeit (12., 39., 42.) versetzte Emin Karaman den Anhang in Ekstase und schien frühzeitig alles klarzumachen. Doch Talheim kam mit viel Wut im Bauch aus der Kabine und machte es durch Lars Michalitschke (47.) und Oliver Kreh (52.) noch einmal richtig spannend. In dieser nervenaufreibenden Phase war es erneut Emin Karaman (75.), der mit seinem vierten Treffer des Tages für die endgültige Entscheidung sorgte. Ein leidenschaftliches Fußballspiel, das durch die individuelle Klasse eines Ausnahmespielers geprägt war.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Kreisliga A2:
SV Sülzbach – TSV Ellhofen 1906 3:0
Ein Nachmittag voller Entschlossenheit vor 100 Zuschauern! Der SV Sülzbach legte los wie die Feuerwehr, als Jonas Kleiner (7.) einen frühen Strafstoß mit viel Überzeugung verwandelte. Die Hausherren blieben am Drücker und Silas Birk (27.) baute die Führung noch vor der halben Stunde leidenschaftlich aus. Die Aufgabe für Ellhofen wurde kurz vor der Pause fast unmöglich, als Furkan Orgo (41.) mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. In Unterzahl kämpften die Gäste zwar mit viel Herz, doch Matthias Kranzioch (70.) machte mit seinem Treffer in der zweiten Halbzeit alles klar. Ein Erfolg des unbändigen Willens, der die Sülzbacher Fans jubeln ließ.
TSV Duttenberg – TSV Hardthausen 2:3
Was für ein hochemotionaler Krimi, der erst in der allerletzten Sekunde seinen Helden fand! Marco Uhlschmied (30.) brachte die Gäste zunächst in Front, bevor Markus Schuller (53.) nach dem Seitenwechsel nachlegte. Doch Duttenberg bewies ein riesiges Kämpferherz: Innerhalb von nur zwei Minuten glichen Julian Heichele (68.) und Luca Förch (70.) die Partie unter tosendem Applaus wieder aus. Als sich alle bereits auf eine Punkteteilung eingestellt hatten, schlug die Stunde von Marco Uhlschmied (90.+4) erneut. Mit der letzten Aktion des Spiels versenkte er den Ball im Netz und sorgte für grenzenlose Ekstase im Lager von Hardthausen. Ein Sieg der puren Leidenschaft!
TSV Weinsberg – SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn 4:1
Vor 110 Zuschauern brannte der TSV Weinsberg ein wahres Feuerwerk ab. Den Grundstein legte Aiwan Blasini (2.) bereits nach wenigen Augenblicken. Die SGM Stein kam zwar durch einen verwandelten Foulelfmeter von Tom Laurinat (40.) zurück in die Spur, doch nach dem Wechsel übernahm Weinsberg wieder das Kommando. Matthew Kyle Welgemoed (61.) brachte die Heimelf mit viel Wut im Bauch erneut in Führung, bevor Steven Schneiders (86.) für die Vorentscheidung sorgte. Den emotionalen Schlusspunkt setzte erneut Aiwan Blasini (90.+3) in der Nachspielzeit. Ein berauschender Heimsieg, der die Offensivkraft der Weinsberger eindrucksvoll unterstrich.
Spvgg Möckmühl – VfL Obereisesheim 3:3
Ein absolut verrücktes Fußballspiel, das die 100 Zuschauer durch ein Wechselbad der Gefühle schickte! Raphael Ferreira dos Santos (20.) eröffnete die Partie, doch der VfL drehte das Spiel durch Baris Yener (34.) und Alican Bulmus (43.) noch vor der Pause komplett. Nach dem Seitenwechsel peitschte Möckmühl seine Spieler nach vorne: Elias Fleps (53.) glich aus, und als Florian Peter (85.) kurz vor Schluss zum 3:2 traf, schien der Heimsieg perfekt. Doch die Gäste bewiesen eine unglaubliche Moral: Dogan Sahin (87.) schlug fast postwendend zurück und sicherte seinem Team einen Punkt in diesem hochemotionalen Schlagabtausch.
SGM Neudenau/Siglingen – TSV Löwenstein 2:2
Ein intensives Ringen um jeden Zentimeter Rasen, das bis zur letzten Minute unter Strom stand. Mario Stettner (45.+2) brachte Löwenstein genau zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt vor der Pause in Führung. Doch die SGM kam mit viel Feuer aus der Kabine und Niklas Röckel (55.) markierte den Ausgleich. Löwenstein antwortete prompt durch Dominik Geier (63.), doch die Hausherren zeigten eine beeindruckende Reaktion: Sebastian Hetzler (72.) stellte die Uhren wieder auf Null. In der Schlussphase suchten beide Teams leidenschaftlich die Entscheidung, doch es blieb bei der Punkteteilung in einem Duell der unbändigen Willenskraft.
SC Amorbach – SGM Höchstberg/Tiefenbach 4:1
Ein Blitzstart in Amorbach legte den Grundstein für diesen Erfolg! Markus Wegle (1.) traf bereits in der ersten Minute, bevor Ismail Celik (24., 56.) mit einem leidenschaftlichen Doppelpack für klare Verhältnisse sorgte. Die SGM Höchstberg gab sich nicht auf und kam durch Dennis Knapp (74.) zum Ehrentreffer. Furkan Öler (80.) stellte den alten Abstand jedoch postwendend wieder her. In einer dramatischen Schlussphase bot sich den Gästen per Foulelfmeter (83.) die Chance zur Ergebniskosmetik, doch Dennis Knapp scheiterte am glänzend reagierenden Torhüter. Ein leidenschaftlicher Heimsieg der Amorbacher, die von Beginn an das Heft des Handelns in der Hand hielten.
SG Bad Wimpfen – TSV Heinsheim 3:2
Vor 205 Zuschauern entwickelte sich ein echtes Derby-Spektakel. Maurice Gysinn (20.) brachte die SG in Führung, doch Patrick Carvalho (30.) antwortete für Heinsheim noch vor der Pause. Im zweiten Durchgang wurde es hochemotional: Erneut war es Maurice Gysinn (76.), der die Weichen auf Sieg stellte, und als David Alvaro Dispenzieri (89.) kurz vor dem Ende erhöhte, brachen alle Dämme. Heinsheim kam zwar durch Patrick Carvalho (90.+1) noch einmal heran, doch der Anschlusstreffer kam zu spät. Ein Erfolg der puren Entschlossenheit in einer Atmosphäre, die eines Spitzenspiels würdig war.
VfB Neuhütten – SGM Langenbrettach 2:2
Ein packendes Duell auf Augenhöhe, bei dem die Zuschauer voll auf ihre Kosten kamen. Fabian Knölle (7.) schockte die Heimelf früh, doch Luca Hammel (12.) antwortete fast im Gegenzug mit viel Herzblut. Im zweiten Durchgang drehte Luca Hammel (56.) mit seinem zweiten Treffer die Partie unter großem Jubel komplett. Doch Langenbrettach bewies ein großes Kämpferherz und drängte unermüdlich auf den Ausgleich. Marco Stettner (67.) belohnte diesen Einsatz schließlich mit dem Treffer zum 2:2. Bis zum Schlusspfiff lieferten sich beide Mannschaften einen leidenschaftlichen Kampf um den Siegtreffer, am Ende blieb es jedoch bei einem Unentschieden des Willens.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Kreisliga A3:
TSG Verrenberg – SC Michelbach/Wald 0:7
Ein Nachmittag zum Vergessen für die TSG, während der SC Michelbach/Wald vor 220 Zuschauern eine furiose Offensiv-Gala ablieferte. Bereits nach vier Minuten eröffnete Yanic Colasuonno (4.) den Torreigen und legte in der 23. Minute leidenschaftlich nach. Zwischenzeitlich begann die große Show des Nikolas Streckfuß (18., 29., 42.), der mit einem Hattrick noch vor dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse sorgte und die Abwehr der Hausherren vor unlösbare Aufgaben stellte. Auch nach der Pause blieb der Hunger der Gäste ungestillt: Levin Offenhäußer (56.) und Eren Eroglu (71.) schraubten das Ergebnis in die Höhe und krönten eine beeindruckende Mannschaftsleistung. Ein berauschender Auftritt der Michelbacher, die jeden Zentimeter Raum mit purer Spielfreude nutzten.
FC Creglingen – SGM Künzelsau-Ingelfingen 1:0
In Creglingen entwickelte sich eine nervenaufreibende Zerreißprobe, bei der sich beide Teams lange Zeit belauerten. Die Zuschauer sahen eine Partie, die von taktischer Disziplin und leidenschaftlichen Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt war. Lange Zeit schien kein Vorbeikommen an den stabilen Abwehrreihen möglich, doch in der Schlussphase brach der Bann: Lennox Mönikheim (75.) erlöste den heimischen Anhang mit einer entschlossenen Aktion und versenkte das Leder im Netz. Die SGM warf in den letzten Minuten alles nach vorne, doch Creglingen verteidigte den knappen Vorsprung mit unbändigem Willen bis zum Abpfiff. Ein Erfolg der puren Beharrlichkeit.
SV Harthausen 1970 – SSV Gaisbach 4:0
Der SV Harthausen präsentierte sich in blendender Verfassung und ließ den Gästen aus Gaisbach kaum Raum zur Entfaltung. Johannes Heidinger (5.) sorgte mit einem Blitzstart für frühe Begeisterung, bevor ein unglückliches Eigentor von Julian Schmitz (34.) die Führung der Hausherren noch vor der Pause ausbaute. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Harthausen am Drücker: Tim Pflüger (52.) erhöhte mit viel Herzblut, ehe erneut Johannes Heidinger (77.) mit seinem zweiten Treffer des Tages den Deckel auf die Begegnung setzte. Eine geschlossene Teamleistung, die durch Konsequenz in den entscheidenden Momenten bestach.
SG Taubertal/Röttingen – TV Niederstetten 1:0
Was für ein dramatisches Finish, das die Fans in der allerletzten Minute von den Sitzen riss! Über die gesamte Spielzeit lieferten sich beide Mannschaften einen hochemotionalen Schlagabtausch, bei dem das Glück lange Zeit auf keiner Seite liegen wollte. Als sich viele bereits mit einer torlosen Punkteteilung abgefunden hatten, schlug die Stunde von Felix Krumpiegl (90.). Mit der letzten Kraft und unbändiger Entschlossenheit markierte er den Siegtreffer und versetzte das Stadion in Ekstase. Ein Sieg des unermüdlichen Glaubens, der in einem echten Herzschlagfinale sein glückliches Ende fand.
SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen – VfB Bad Mergentheim 1:1
Ein Spiel voller Adrenalin, das erst in einer turbulenten Nachspielzeit seinen emotionalen Siedepunkt erreichte. Johannes Kohler (7.) brachte die SGM früh in Führung und sorgte für eine leidenschaftliche Abwehrschlacht der Hausherren über fast die gesamte Spielzeit. Der VfB Bad Mergentheim rannte unermüdlich an, schwächte sich jedoch in der 90. Minute durch eine Gelb-Rote Karte für Cagdas Pehlivan selbst. Doch in Unterzahl bewiesen die Gäste ein riesiges Kämpferherz: In der fünften Minute der Nachspielzeit behielt Kevin Röckert (90.+5) vom Punkt die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter zum viel umjubelten Ausgleich. Ein Punktgewinn der Moral, der die Zuschauer völlig fassungslos zurückließ.
SGM Niedernhall/Weißbach – 1. FC Igersheim 4:0
Vor 120 Zuschauern zeigte die SGM Niedernhall/Weißbach eine beeindruckende Demonstration ihrer Heimstärke. Nach einer Phase des Abtastens brach Yannik Braun (36.) den Bann und brachte die Heimelf mit viel Schwung in Front. Im zweiten Durchgang spielten die Hausherren befreit auf und ließen dem 1. FC Igersheim keine Chance auf eine Rückkehr ins Spiel. Benjamin Kilian (59.) legte nach, bevor Tobias Tschernowsky (79.) und Kim Foss (81.) mit einem schnellen Doppelschlag in der Schlussphase für den Endstand sorgten. Ein leidenschaftlicher Auftritt, der die Offensivkraft der SGM eindrucksvoll unterstrich.
TSV Dörzbach/Klepsau – TSV Kupferzell 2:0
Ein intensives Duell vor 110 Zuschauern, in dem der TSV Dörzbach/Klepsau den längeren Atem bewies. Tizian Amon (26.) übernahm Mitte der ersten Halbzeit die Verantwortung und versenkte einen Foulelfmeter mit großer Entschlossenheit zur Führung. Kupferzell gab sich nicht auf und investierte viel Herzblut in die Angriffsbemühungen, biss sich jedoch immer wieder an der kompakten Defensive der Gastgeber fest. In der zweiten Halbzeit sorgte Bjarne Ringeisen (67.) schließlich für die Vorentscheidung und versetzte den Anhang in helle Aufregung. Ein Heimsieg des Willens, der durch eine konzentrierte Abwehrarbeit über die Zeit gebracht wurde.
SC Amrichshausen – SGM Bitzfeld-Schwabbach 2:2
Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Fans in Amrichshausen! Die Hausherren schienen nach den Treffern von Robin Kubat (6.) und Tim Erhard (42.) bereits auf der Siegerstraße, doch ein Foulelfmeter durch Robin Kreuzer (45.) pünktlich zum Pausenpfiff hauchte den Gästen wieder Leben ein. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch voller Leidenschaft. Amrichshausen verteidigte den knappen Vorsprung mit unbändigem Einsatz, doch die SGM Bitzfeld-Schwabbach gab niemals auf. In der vierten Minute der Nachspielzeit belohnte Matteo Leihenseder (90.+4) diesen Kampfgeist mit dem späten Ausgleichstreffer. Ein dramatisches Unentschieden, das die Leidenschaft beider Teams widerspiegelte.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.