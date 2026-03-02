Leingarten mit Aufholjagd, Amorbach mit Blitzstart, Michelbach stark

Ein Blitzstart in Güglingen, der die Weichen für den gesamten Nachmittag stellte! Die Fans waren kaum auf ihren Plätzen, als Max Morlok (4.) mit einer entschlossenen Aktion den Führungstreffer markierte und das Stadion in ein Tollhaus verwandelte. In der Folge entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch, bei dem der SV Heilbronn am Leinbach mit viel Herzblut gegen die drohende Niederlage ankämpfte. Die Hausherren verteidigten ihr Gehäuse jedoch mit unbändigem Siegeswillen und einer großen Portion Leidenschaft, sodass dieser frühe Treffer am Ende den Ausschlag gab. Ein Erfolg der puren Entschlossenheit!

In Brackenheim bekamen die Zuschauer ein wahres Offensiv-Spektakel geboten, das vor allem in der ersten Halbzeit von der unglaublichen Spielfreude der Heimelf geprägt war. Kowan Genc (9.) eröffnete den Torreigen früh, woraufhin Luigi Barone (25.) und erneut Kowan Genc (35.) die Führung leidenschaftlich ausbauten. Noch vor dem Pausenpfiff schien die Partie durch den Doppelpack von Frank Silvain Teku (39., 45.) bereits entschieden. Doch Heinriet bewies im zweiten Durchgang ein riesiges Kämpferherz und gab sich nicht kampflos geschlagen. Niels Freise (54., 84.) belohnte den unermüdlichen Einsatz der Gäste mit zwei Treffern und sorgte für eine hochemotionale Schlussphase. Am Ende jubelte jedoch der VfL über einen berauschenden Heimsieg.

TSV Cleebronn – SGM NordHeimHausen 3:1

Vor der tollen Kulisse von 100 Zuschauern lieferten sich beide Teams einen packenden Kampf um jeden Zentimeter Rasen. Philipp Beuttner (6.) brachte Cleebronn mit viel Schwung in Führung, bevor ein unglückliches Eigentor von Francesco Cauteruccio (15.) den Vorsprung der Hausherren weiter vergrößerte. Die SGM NordHeimHausen steckte jedoch zu keinem Zeitpunkt auf und markierte durch Mauricio Enrique Sossa Mora (45.+2) in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Anschlusstreffer, was für neue Spannung sorgte. Nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung ein offener Schlagabtausch, bis Eric Beyl (65.) mit einer feinen Einzelaktion den Ball im Netz unterbrachte und für grenzenlosen Jubel auf den Rängen sorgte. Ein Sieg, der durch Beharrlichkeit und eine geschlossene Mannschaftsleistung errungen wurde.

SC Ilsfeld – SV Schluchtern 1:1

Dramatik pur in den Schlussminuten des ersten Durchgangs! In einer ansonsten von taktischer Disziplin geprägten Partie überschlugen sich kurz vor der Pause die Ereignisse. Zunächst versetzte Soner Bostan (43.) den mitgereisten Anhang aus Schluchtern in Ekstase, als er die Gäste in Front schoss. Doch die Antwort der Ilsfelder folgte auf dem Fuße und war von unbändiger Moral geprägt: Moritz Brendle (45.+1) glich noch vor dem Seitenwechsel aus und stellte die Uhren wieder auf Null. In der zweiten Halbzeit kämpften beide Mannschaften mit offenem Visier um den Siegtreffer, doch die Abwehrreihen standen fortan wie ein Fels in der Brandung. Ein intensives Unentschieden, das die Leidenschaft beider Vereine widerspiegelte.

SGM MassenbachHausen – FSV Schwaigern II 1:0

Ein echtes Geduldsspiel in Massenbachhausen, das durch einen einzigen Moment der Entschlossenheit entschieden wurde. In einer Partie, in der sich beide Teams im Mittelfeld neutralisierten, suchten die Zuschauer lange nach den großen Torraumszenen. Beat Fischer (26.) erlöste schließlich die Heimfans, als er eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Schwaigener Reserve nutzte und zur viel umjubelten Führung traf. Der FSV Schwaigern II warf in der Folge alles in die Waagschale und drängte mit viel Herz auf den Ausgleich, biss sich aber immer wieder an der stabilen Defensive der Hausherren fest. Ein Heimsieg des puren Willens, der bis zur letzten Sekunde hart verteidigt wurde.

GSV Eibensbach – TGV Dürrenzimmern 0:5

Eine beeindruckende Machtdemonstration der Gäste, die von Beginn an keinen Zweifel an ihrem Siegeszug ließen. David Noel Hutzenlaub (6.) setzte bereits in der Anfangsphase das erste Ausrufezeichen und brachte den TGV auf Kurs. Nach dem Seitenwechsel spielten sich die Dürrenzimmerner in einen regelrechten Rausch: Daniel Zahner (47.) erhöhte unmittelbar nach Wiederbeginn, bevor Marcel Übelhör (76.) und Justin Görtz (84.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Den emotionalen Schlusspunkt unter diese einseitige Begegnung setzte Laurenz Weis (90.) in der Schlussminute. Ein Auswärtssieg der Extraklasse, der durch enorme Spielfreude und Effizienz glänzte.

SV Leingarten – SGM Fürfeld-Bonfeld 2:2

Was für eine hochemotionale Aufholjagd in Leingarten! Die Gäste der SGM Fürfeld-Bonfeld schienen nach den Treffern von Louis Kübler (9.) und Philipp Strähle (62.) bereits wie der sichere Sieger und hatten den Erfolg vor Augen. Doch der SV Leingarten bewies ein unglaubliches Kämpferherz und gab sich nicht auf. Robin Guldi (66.) läutete mit seinem Anschlusstreffer eine dramatische Schlussphase ein, in der die Hausherren unermüdlich gegen das drohende Unheil anrannten. Kurz vor dem Abpfiff brachen schließlich alle Dämme, als erneut Robin Guldi (88.) zur Stelle war und den Ball zum Ausgleich im Gehäuse versenkte. Ein Punktgewinn der Moral, der die Zuschauer völlig atemlos zurückließ.

SC Abstatt – TSV Talheim 1895 4:2

Die große Show des Emin Karaman! Vor heimischer Kulisse brannte der Stürmer ein wahres Feuerwerk ab und entschied die Partie fast im Alleingang. Mit einem lupenreinen Hattrick in der ersten Halbzeit (12., 39., 42.) versetzte Emin Karaman den Anhang in Ekstase und schien frühzeitig alles klarzumachen. Doch Talheim kam mit viel Wut im Bauch aus der Kabine und machte es durch Lars Michalitschke (47.) und Oliver Kreh (52.) noch einmal richtig spannend. In dieser nervenaufreibenden Phase war es erneut Emin Karaman (75.), der mit seinem vierten Treffer des Tages für die endgültige Entscheidung sorgte. Ein leidenschaftliches Fußballspiel, das durch die individuelle Klasse eines Ausnahmespielers geprägt war.