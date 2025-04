Leingarten II mit Last-Minute Sieg in Böckingen

Was für ein bitterer Nachmittag für den SC Böckingen: In einem über weite Strecken umkämpften Spiel unterliegen die Rot-Weißen dem SV Leingarten II mit 1:2 – und das durch ein Gegentor in der allerletzten Minute der Nachspielzeit.

Schon früh in der Partie hatte Böckingen die große Chance, in Führung zu gehen. In der 5. Minute wurde Ibrahim Bingöl von Thorben Hager im Strafraum gefoult, doch der fällige Elfmeter von Khalil Naif ging hauchdünn am linken Pfosten vorbei – ein früher Rückschlag.

In der 41. Minute schlug Leingarten dann eiskalt zu: Nach einem Pass von Cem Yaramaz reagierte Niklas Nöckler gedankenschnell und überlupfte den zu weit draußen stehenden Stevan Martic zum 0:1.