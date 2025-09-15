Leinetal und Buchholz feiern ersten Dreier, Allertal nur Remis

In der Kreisliga Heidekreis ist die Tabellenspitze enger zusammengerückt, nachdem Wietzendorf spielfrei hatte. Im Keller konnten SVN Buchholz und Eintracht Leinetal den ersten Dreier einfahren und wichtige Schritte machen. Wir schauen auf die Partien..
Der SV Niedersachsen Buchholz gewann sein Heimspiel gegen die SG Nordheide klar mit 4:1 und sammelte damit wichtige Punkte im Tabellenkeller. Schon vor der Pause sorgten die Gastgeber für klare Verhältnisse und spielten die Partie anschließend souverän herunter. Erster Sieg für die Hausherren. Nordheide weiterhin gänzlich punktlos und hält die rote Laterne.
Beim 4:2-Erfolg in Heidmark zeigte Germania Walsrode erneut seine Offensivqualität. Zwar brachte Toni Elias Hubert (31.) die Gastgeber in Führung, doch nach der Pause drehten Max Dirani (48., 67.) und Richard Asbuchanow per Strafstoß (64.) die Partie. Maik Loos (79.) stellte auf 1:4, ehe Laurenz-Oke Warncke (81.) Ergebniskosmetik betrieb. Aufgrund dass Wietzendorf nicht im Einsatz war, konnte die Germania sich die Tabellenführung vorläufig krallen.
Spannend war es in Rethem, wo die Gastgeber einen 2:0-Vorsprung zunächst verspielten, am Ende aber doch 3:2 gegen Aufsteiger Benefeld-Cordingen gewannen. Jesse Ossadnik (10.) und Tim Cordes (30.) hatten Viktoria früh in Front gebracht, ehe Koray Kir (45., Elfmeter) und Klestor Vezaj (54.) ausglichen. Erneut Cordes (75.) entschied die Partie zugunsten Rethems.
SV Ciwan Walsrode ließ dem SC Tewel beim 4:0 keine Chance. Serhat Akyol verwandelte gleich zwei Strafstöße (27., 48.) und steht nun bei sechs Saisontreffern, bevor Botan Akyol (80.) und Ünal Karak (86.) nachlegten. Auch wie die Germania, steht Ciwan nun bei 15 Punkten.
Ein enges Match sahen die Zuschauer in Allertal. Ole Jahns (33.) brachte Fulde/Stellichte in Führung, doch Volkan Öztürk (84.) glich per direktem Freistoß spät zum 1:1 aus und sicherte den Gastgebern einen Punkt. Dennoch war es das erste Spiel ohne Dreier für die Spielgemeinschaft.
Eintracht Leinetal zeigte sich treffsicher und bezwang die SG Wintermoor/SV Schülern mit 4:1. Früh stellte Max Martinke per Elfmeter (9.) die Weichen, Tjark Landversicht (12.) glich zwar aus, doch Till Hövelmann (31.), Harry Lenczewski (73.) und Jannik Hesse (78.) sorgten für klare Verhältnisse. Nach drei Auftaktniederlagen endlich der erste Dreier der Saison.