 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligabericht
– Foto: Thies Meyer

Leinetal und Buchholz feiern ersten Dreier, Allertal nur Remis

Ciwan und Germania obenauf

Verlinkte Inhalte

Kreisliga Heidekreis
Ge. Walsrode
Ciwan Walsr.
Heidmark
SV Rethem

In der Kreisliga Heidekreis ist die Tabellenspitze enger zusammengerückt, nachdem Wietzendorf spielfrei hatte. Im Keller konnten SVN Buchholz und Eintracht Leinetal den ersten Dreier einfahren und wichtige Schritte machen. Wir schauen auf die Partien..

Gestern, 15:00 Uhr
SV Niedersachsen Buchholz
SV Niedersachsen BuchholzSVN Buchholz
SG Nordheide
SG NordheideNordheide
4
1
Abpfiff

Der SV Niedersachsen Buchholz gewann sein Heimspiel gegen die SG Nordheide klar mit 4:1 und sammelte damit wichtige Punkte im Tabellenkeller. Schon vor der Pause sorgten die Gastgeber für klare Verhältnisse und spielten die Partie anschließend souverän herunter. Erster Sieg für die Hausherren. Nordheide weiterhin gänzlich punktlos und hält die rote Laterne.

Gestern, 15:00 Uhr
Heidmark
HeidmarkHeidmark
Germania Walsrode
Germania WalsrodeGe. Walsrode
2
4
Abpfiff

Beim 4:2-Erfolg in Heidmark zeigte Germania Walsrode erneut seine Offensivqualität. Zwar brachte Toni Elias Hubert (31.) die Gastgeber in Führung, doch nach der Pause drehten Max Dirani (48., 67.) und Richard Asbuchanow per Strafstoß (64.) die Partie. Maik Loos (79.) stellte auf 1:4, ehe Laurenz-Oke Warncke (81.) Ergebniskosmetik betrieb. Aufgrund dass Wietzendorf nicht im Einsatz war, konnte die Germania sich die Tabellenführung vorläufig krallen.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Viktoria Rethem
SV Viktoria RethemSV Rethem
SG Benefeld-Cordingen
SG Benefeld-CordingenSG Benefeld
3
2
Abpfiff

Spannend war es in Rethem, wo die Gastgeber einen 2:0-Vorsprung zunächst verspielten, am Ende aber doch 3:2 gegen Aufsteiger Benefeld-Cordingen gewannen. Jesse Ossadnik (10.) und Tim Cordes (30.) hatten Viktoria früh in Front gebracht, ehe Koray Kir (45., Elfmeter) und Klestor Vezaj (54.) ausglichen. Erneut Cordes (75.) entschied die Partie zugunsten Rethems.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Ciwan Walsrode
SV Ciwan WalsrodeCiwan Walsr.
SC Tewel
SC TewelTewel
4
0
Abpfiff

SV Ciwan Walsrode ließ dem SC Tewel beim 4:0 keine Chance. Serhat Akyol verwandelte gleich zwei Strafstöße (27., 48.) und steht nun bei sechs Saisontreffern, bevor Botan Akyol (80.) und Ünal Karak (86.) nachlegten. Auch wie die Germania, steht Ciwan nun bei 15 Punkten.

Gestern, 16:00 Uhr
SG Allertal
SG AllertalSG Allertal
FG Fulde / Stellichte
FG Fulde / StellichteFG Fulde / Stellichte
1
1
Abpfiff

Ein enges Match sahen die Zuschauer in Allertal. Ole Jahns (33.) brachte Fulde/Stellichte in Führung, doch Volkan Öztürk (84.) glich per direktem Freistoß spät zum 1:1 aus und sicherte den Gastgebern einen Punkt. Dennoch war es das erste Spiel ohne Dreier für die Spielgemeinschaft.

Gestern, 15:00 Uhr
Eintracht Leinetal
Eintracht LeinetalEintracht Leinetal
SG Wintermoor / SV Schülern
SG Wintermoor / SV SchülernSG Wintermoor
4
1
Abpfiff
+Video

Eintracht Leinetal zeigte sich treffsicher und bezwang die SG Wintermoor/SV Schülern mit 4:1. Früh stellte Max Martinke per Elfmeter (9.) die Weichen, Tjark Landversicht (12.) glich zwar aus, doch Till Hövelmann (31.), Harry Lenczewski (73.) und Jannik Hesse (78.) sorgten für klare Verhältnisse. Nach drei Auftaktniederlagen endlich der erste Dreier der Saison.

Aufrufe: 015.9.2025, 02:06 Uhr
NKAutor