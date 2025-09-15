Leinetal und Buchholz feiern ersten Dreier, Allertal nur Remis

Der SV Niedersachsen Buchholz gewann sein Heimspiel gegen die SG Nordheide klar mit 4:1 und sammelte damit wichtige Punkte im Tabellenkeller. Schon vor der Pause sorgten die Gastgeber für klare Verhältnisse und spielten die Partie anschließend souverän herunter. Erster Sieg für die Hausherren. Nordheide weiterhin gänzlich punktlos und hält die rote Laterne.