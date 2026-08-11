Leinetal erster Tabellenführer, Ciwan Walsrode startet erfolgreich

– Foto: Thies Meyer

In der Kreisliga des Heidkreises rollte der Ball am vergangenen Wochenende endlich wieder, auch wenn noch nicht alle Teams im Einsatz waren. Die Tabellenführung geht klar an Leinetal. Wir schauen auf alle Partien in der Übersicht..

Nordheide legte mit drei Treffern in der ersten Hälfte den Grundstein für den Sieg. Lukas Smith traf doppelt (18., 39.), dazwischen war Robin Joel Hibbing erfolgreich (32.). Veersetal kam durch Max-Georg Wesener (53.) und ein Eigentor von Sander-Meenhard Löhne (59.) auf 2:3 heran, ehe Louis Scheele per Foulelfmeter in der Nachspielzeit den 4:2-Endstand erzielte.

Wietzendorf nahm drei Punkte aus Tewel mit. Vincent Molzahn erzielte das 1:0 (36.), ein Eigentor von Thies-Frederick Lünzmann erhöhte auf 2:0 (63.). Fabian Helmke brachte Tewel per Foulelfmeter noch einmal heran (73.), doch Lennart Schulz entschied die Partie in der Nachspielzeit zum 3:1 (90.+4).

Allertal setzte sich zum Auftakt mit 3:1 durch. Cem Teifel brachte die Gastgeber in Führung (21.), ehe Claas Lühmann für Benefeld-Cordingen ausglich (37.). In der Schlussphase entschieden Volkan Öztürk (70.) und Teifel mit seinem zweiten Treffer (75.) die Partie.

Ciwan Walsrode führte durch Civan Baris (9.), Tuncay Öküzbogan (16.) und Ibrahima Balde (44.) bereits zur Pause mit 3:0. Niclas Böhm verkürzte für Munster II (55.), ehe Serhat Akyol das 4:1 erzielte (67.). Dustin Bajronis Treffer zum 2:4 in der 80. Minute änderte nichts mehr am Auswärtssieg.

Den deutlichsten Sieg des Spieltags feierte Eintracht Leinetal. Mathis Heins (28.) und Janne Maris Wibbertmann (42.) trafen vor der Pause, Wibbertmann legte in der 61. Minute sein zweites Tor nach. In der Schlussphase erhöhten Joona Dierking mit einem Doppelpack (84., 90.+1), Tom Noel Schiefke (90.+3) und Morten Röttjer (90.+5) noch auf 7:0.