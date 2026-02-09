Leimpek, Windpassinger & Bauer: Drei Neue für den "Sturm" Der abstiegsbedrohte Bayernligist verstärkt sich mit drei jungen Akteuren aus der Bezirksliga Ost von Thomas Seidl · Heute, 10:10 Uhr · 0 Leser

Von links nach rechts: Jan Leimpek, Julian Bauer und Jonas Windpassinger – Foto: Verein

Unabhängig vom Saisonausgang in der Bayernliga Süd treibt der FC Sturm Hauzenberg seine Planungen für die Spielzeit 2026/2027 voran und hat seine ersten Neuverpflichtungen unter Dach und Fach gebracht. Mit Jan Leimpek (TSV Mauth), Jonas Windpassinger (FC Obernzell-Erlau) und Julian Bauer (TSV Waldkirchen) verstärken gleich drei Spieler aus der Bezirksliga Ost künftig den Kader der Staffelberger.

Mit Jan Leimpek wechselt ein Spieler vom TSV Mauth nach Hauzenberg, der in der laufenden Runde mit konstant starken Leistungen auf sich aufmerksam machte. Der Neuzugang sieht im Sommer den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung: "Der Wechsel zum FC Sturm Hauzenberg ist für mich ein aufregender und gleichzeitig toller Schritt für meine sportliche Entwicklung. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich sehr schnell überzeugt und in Verbindung mit meinen sportlichen Ambitionen war die Entscheidung klar. Bis zum Sommer freue ich mich noch auf die Frühjahrsrunde beim TSV Mauth, um dort den Klassenerhalt in der Bezirksliga festzumachen. Gleichzeitig blicke ich mit großer Vorfreude auf die neue Herausforderung. Besonders reizvoll ist für mich der Beitritt zu einem Team mit vielen jungen Spielern, unter denen auch einige bekannte Gesichter sind. Mir ist bewusst, dass dieser Schritt viel Einsatz erfordert, aber ich habe richtig Lust, an mir und meinen sportlichen Fähigkeiten zu arbeiten und so erfolgreich wie möglich zu sein.“





Ebenfalls neu zum FC Sturm stößt der 24-jährige Jonas Windpassinger vom FC Obernzell-Erlau, der sich bei seinem Noch-Klub zu einem Leistungsträger entwickelt hat. Für den Defensivmann ist der Wechsel ein bewusst gewählter Entwicklungsschritt: "Ich werde im Sommer 25 und komme damit in das beste Fußballalter. Einen besseren Zeitpunkt, um den nächsten Schritt zu gehen und sich nochmal weiterzuentwickeln, gibt es kaum. Ich habe schon immer viel in den Fußball investiert und möchte sehen, was möglich ist. Dass ich diese Chance nun bei einem Verein wie dem FC Sturm bekomme, macht mich sehr dankbar und ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe. Bevor dieses neue Kapitel beginnt, will ich aber das bisherige erfolgreich abschließen und mich mit dem Klassenerhalt aus Obernzell verabschieden – dafür werde ich alles geben.“



