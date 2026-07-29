Leimpek beendet Hauzenberg-Gastspiel und kickt wieder für Mauth Nach nur knapp zwei Monaten bei den Staffelbergern kehrt der Offensivmann zum Bezirksligisten zurück von Thomas Seidl · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Jan Leimpek ist zurück beim TSV Mauth – Foto: Mike Sigl

Das war ein kurzes Engagement: Jan Leimpek verlässt bereits nach dem zweiten Spieltag der Landesliga Mitte den FC Sturm Hauzenberg und läuft künftig wieder für den TSV Mauth auf, dessen Trikot der Offensivmann bereits zwischen 2023 und 2026 getragen hat und in dieser Zeit 87 Bezirksliga-Partien, bei denen ihm 18 Treffer glückten, für den Bayernwald-Traditionsklub bestritt.

"Er war nie ganz weg, hat immer wieder vorbeigeschaut. Nun hat Jan die Entscheidung getroffen wieder zu uns zu wechseln. Für diesen Entschluss zollen wir ihm großen Respekt, da sie vor allem auch darauf beruht, dass Jan die Notsituation erkannt hat, in der wir uns nach den Verletzungen von Michael Segl, Sascha Bauer und zuletzt auch Korbinian Tolksdorf befinden. Einer alleine kann diese Ausfälle zwar sicher nicht ersetzen, aber wir erhoffen uns doch einen positiven Effekt für das Gesamtgefüge“, sagt TSV-Vorstand Franz Lenz. Während Segl und Bauer längerfristig ausfallen, hat Torjäger Tolksdorf "nur" eine Adduktoren-Verletzung, die ihn nur kurzfristig außer Gefecht setzen sollte.

Zu dieser Meldung passt sehr gut, dass sich der Verein auch im Hinblick auf seine Zukunftsausrichtung neu aufgestellt hat. Ab sofort wird der langjährige Kapitän Andreas Baar als Sportvorstand für die Weiterentwicklung der Fußballabteilung zuständig sein, was insbesondere auch die Gespräche mit alten und neuen Spielern betrifft. Unterstützt wird er dabei von einem Team, das sich insbesondere auch für die sportliche Zukunft des Traditionsvereins einsetzt und seine Kontakte und Erfahrungen zusammenfasst. Jenes besteht aus dem früheren TSV-Trainer Klaus Gibis, den ehemaligen Spielern Dominik Bernhardt und Ludwig Fenzl, sowie dem neuen Jugendleiter Franz Gibis.



