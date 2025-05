Leimeister spricht nach Comeback nach schwerer Icon-League-Verletzung

Landsberg – Im Sommer wechselte Leopold Leimeister aus Ingolstadt zum TSV Landsberg in die Bayernliga Süd. Zu Saisonbeginn absolvierte er als klar Nummer eins im Tor der Lechstädter die ersten neun Saisonspiele am Stück. Eine Verletzung zwang den 21-Jährigen daraufhin allerdings zu einer längeren Pause.

Nun ist Landsbergs Stammtorhüter endlich wieder zurück. Gegen den FC Deisenhofen gab Leimeister bei der 0:1-Auswärtsniederlage nach vier Wochen im Mannschaftstraining sein Comeback. „Es war ein gutes Gefühl, aber hat auch ein wenig gebraucht, wieder komplett hereinzukommen“, sagt der Torwart im Gespräch mit FuPa Oberbayern/Fussball-Vorort. Die Pause war für den 21-Jährigen nicht leicht. „Es war natürlich schwierig, so lange auszusetzen. Ich will immer spielen.“

Bei seinem Icon-League-Debut Anfang September verletzte sich der Torhüter des FC Bavarian Clique schwer. Mit der Diagnose Syndesmosebandriss stand er seinem TSV Landsberg in Folge sieben Monate lang nicht mehr zur Verfügung. Diese Hiobsbotschaft brachte die Lechstädter auf der Torwartposition in der Hinrunde gehörig in die Bredouille .

Nach Absprache mit dem Verein: Leimeister lässt Icon League in dieser Saison sausen

Die Umstände der Verletzung bei der Icon League trafen beim TSV Landsberg nicht auf Freude. Dennoch konnte Leimeister auf die volle Unterstützung seiner Mannschaft bauen. „Die Reaktion war super. Natürlich war da keiner glücklich darüber. Aber ich habe von allen Seiten die volle Unterstützung erfahren“, sagt Leimeister.

Sein Fokus liegt nun komplett auf der restlichen Bayernliga-Saison. Einen weiteren Einsatz in der Icon League wird es in dieser Saison für Leimeister nicht mehr geben. „Ich bin natürlich immer im Austausch mit der Bavarian Clique, da ich da ja auch ein Bestandteil bin. In dieser Saison werde ich aber nach klarer Absprache mit dem Verein nicht mehr in der Icon League auflaufen“, sagt der 21-Jährige.

Sein Kapitel bei der Icon League ist damit aber keineswegs beendet. „Nächste Saison werden wir mal schauen. Jetzt bin ich aber erstmal glücklich, wieder in der Bayernliga auf dem Platz stehen zu können“. Dort geht es am Samstag für den TSV Landsberg gegen den TSV Nördlingen. Den Klassenerhalt konnten sich die Lechstädter mit dem Sieg gegen Grünwald am vergangenen Wochenende sichern. Gegen den Aufsteiger gewann der TSV, auch dank Leimeister, mit 6:0. (seb)