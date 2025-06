Leihspieler vom 1. FC Nürnberg: Obiogumu wechselt zu Schnüdel

Der 1. FC Schweinfurt treibt die Kaderplanung für die kommende Drittligasaison weiter voran und freut sich, die Verpflichtung von Uche Obiogumu bekanntzugeben. Der 21-jährige Offensivspieler wechselt auf Leihbasis für eine Saison vom 1. FC Nürnberg an den Main.

Obiogumu, der in Nigeria geboren ist und ab seinem zweiten Lebensjahr in Nürnberg aufgewachsen ist, zählte in der vergangenen Spielzeit zu den herausragenden Akteuren der Regionalliga Bayern. Mit 11 Toren und 7 Vorlagen war er Top-Scorer seiner Mannschaft.

Nun blickt er freudig auf die neue Spielzeit beim FC 05: "Ich freue mich sehr über die Leihe zum FC Schweinfurt und das Projekt 3. Liga. Ich kann es kaum erwarten hier mein Talent aufzuzeigen und gemeinsam mit dem Team alles für den Verein, zu geben."