Leihgabe des MSV Duisburg absolviert grandiose Vorbereitung

Für den MSV Duisburg wird es in der kommenden Woche ernst, denn dann startet die Drittliga-Saison mit einem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (2. August). Für einen verliehenen Stürmer geht der Liga-Alltag schon am Samstag los, denn dann spielt Luis Hartwig mit dem VfL Bochum U21 gegen den Bonner SC.

Hartwig kam im vergangenen Sommer aus Belgien vom KV Oostende zum MSV Duisburg, der große Durchbruch blieb dem Stürmer aber zunächst verwehrt. Trotz Meisterschaft und Aufstieg in die 3. Liga ergab ein Wechsel in diesem Juli nur Sinn aus Sicht des 22-Jährigen, denn bei den Zebras kam er nur neunmal zum Einsatz. Der MSV hat den talentierten Angreifer allerdings nur verlieren - und das an den Jugendklub.

In der Jugend des SV Bommern in Witten groß geworden, startete Hartwig ab der C-Jugend beim VfL Bochum durch und überragte mitunter in verschiedenen Jahrgängen. In der U17-Bundesliga schoss er beispielsweise 17 Tore, in der U19-Bundesliga waren es 14 Tore. Diese guten Darbietungen brachten den Stürmer in den Profikader des Traditionsvereins, Hartwig debütierte sogar in der 1. und 2. Bundesliga für den VfL, doch 2022/23 folgte schon der erstmalige Schritt in das Ausland nach Österreich zum SKN St. Pölten (28 Spiele, zwölf Tore und sechs Vorlagen in der 2. Liga).