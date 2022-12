Leihe vorzeitig beendet: Viktoria Berlin verliert Stammtorhüter Marcel Köstenbauer kehrt vorzeitig nach Österreich zurück.

Der FC Viktoria 1889 wird in der Rückrunde der Regionalliga-Saison auf seinen bisherigen Stammtorhüter verzichten müssen. Dieser kehrt vorzeitig nach Österreich zurück.

Der österreichische Bundesligist Austria Klagenfurt holt Torhüter Marcel Köstenbauer vorzeitig zurück. Dieser war bisher an den Berliner Regionalligisten Viktoria 1889 verliehen. Der 21-Jährige wechselte im Sommer auf Leihbasis aus Klagenfurt in die deutsche Hauptstadt, um beim Drittliga-Absteiger Spielpraxis zu sammeln. Dabei konnte Köstenbauer in 14 Regionalliga-Partien sowie dem DFB-Pokal-Spiel gegen Bochum auf sich aufmerksam machen.

Die sportlich Verantwortlichen in Klagenfurt reagierten nun auf seine gezeigten Leistungen und einigten sich mit Viktoria auf eine vorzeitige Beendigung der Leihe. Damit kehrt Köstenbauer nach Österreich zurück und wird dort künftig an die erste Mannschaft herangeführt.