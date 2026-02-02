Leihe vorzeitig beendet: Robert Ramsak verlässt Eintracht Braunschweig Angreifer wechselt bis Saisonende zum SV Sandhausen von red · Heute, 15:37 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Eintracht Braunschweig und Robert Ramsak gehen vorzeitig getrennte Wege. Die ursprünglich bis zum 30. Juni 2026 vereinbarte Leihe des 19-jährigen Angreifers wurde einvernehmlich beendet. Ramsak war im vergangenen Sommer auf Leihbasis von RB Leipzig zu den Löwen gewechselt, zudem war eine Kaufoption vereinbart worden.

Eine Rückkehr zu seinem Stammverein steht für den Mittelstürmer jedoch nicht an. Stattdessen wird Ramsak von RB Leipzig bis zum Saisonende an den SV Sandhausen verliehen, wo er in der Regionalliga auf mehr Einsatzzeit hoffen darf. Wenig Spielzeit bei den Löwen In Braunschweig blieb Ramsak der erhoffte Durchbruch verwehrt. In der 2. Bundesliga kam der Offensivspieler lediglich zu vier Einsätzen und konnte sich keinen festen Platz im Profikader erarbeiten. Die begrenzte Spielzeit führte schließlich zu dem Wunsch nach einer sportlichen Veränderung.

Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel erläutert die Entscheidung: „Robert ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, mehr Spielpraxis zu erhalten und dafür einen Vereinswechsel in Betracht zu ziehen.“ In Gesprächen habe der Klub versucht, Perspektiven aufzuzeigen, „ausdrücklich auch über den Sommer hinaus“. Kurzfristig sei jedoch keine größere Rolle möglich gewesen. Neuer Anlauf in Sandhausen Vor diesem Hintergrund verständigten sich beide Seiten auf eine vorzeitige Beendigung der Leihe. „Wir bedauern den Abgang, wünschen Robert aber alles Gute und drücken ihm die Daumen, dass ihm der Durchbruch im Herrenbereich schnellstmöglich gelingt“, so Kessel weiter.