Leihe von Bela Dumrath wird vorzeitig beendet

Die Stuttgarter Kickers und der FC St. Gallen haben sich darauf verständigt, die Leihe von Bela Dumrath vorzeitig zu beenden. Der Spieler kehrt zu seinem Stammverein in die Schweiz zurück.

Grund für die Beendigung der Leihe sind auch anhaltende gesundheitliche Probleme. Bela Dumrath leidet seit einiger Zeit an Rückenbeschwerden und hat sich bereits einer Operation unterzogen. Infolgedessen wird der 22-Jährige voraussichtlich mindestens drei Monate ausfallen.