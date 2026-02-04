Leihe nach Belgien

– Foto: VfL Wolfsbirg

Der VfL Wolfsburg verleiht Innenverteidiger Mathys Angely nach Belgien. Der französische U19-Nationalspieler wechselt bis zum Saisonende zum RSC Anderlecht und läuft damit künftig für den belgischen Rekordmeister auf.

Angely gehörte in der laufenden Spielzeit dem Kader der A-Junioren des VfL an. Dort kam der Abwehrspieler fünfmal zum Einsatz und steuerte ein Tor sowie eine Vorlage bei. Durch die Leihe soll der Defensivspieler nun weitere Spielpraxis im Herrenbereich sammeln.