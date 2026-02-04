Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Leihe nach Belgien
VfL Wolfsburg gibt Mathys Angely bis Saisonende an den RSC Anderlecht ab
Der VfL Wolfsburg verleiht Innenverteidiger Mathys Angely nach Belgien. Der französische U19-Nationalspieler wechselt bis zum Saisonende zum RSC Anderlecht und läuft damit künftig für den belgischen Rekordmeister auf.
Angely gehörte in der laufenden Spielzeit dem Kader der A-Junioren des VfL an. Dort kam der Abwehrspieler fünfmal zum Einsatz und steuerte ein Tor sowie eine Vorlage bei. Durch die Leihe soll der Defensivspieler nun weitere Spielpraxis im Herrenbereich sammeln.