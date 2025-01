Leihe mit Torhüter Lennart Grill beendet

Grill absolvierte insgesamt zehn Pflichtspiele für die Löwen (neun Partien in der 2. Bundesliga, ein Duell im DFB-Pokal).

Ron-Thorben Hoffmann, in der vergangenen Woche leihweise vom FC Schalke 04 zu den Löwen zurückgekehrt, wird in der Rückrunde mit der Rückennummer 1 auflaufen. Dies ist durch den Abgang von Lennart Grill möglich, der diese Nummer in der bisherigen Spielzeit auf dem Rücken trug.