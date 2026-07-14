Leihe mit Kaufoption: 1. FC Magdeburg holt ein Talent aus Asien

– Foto: 1. FC Magdeburg

Der 1. FC Magdeburg hat am Dienstag seinen nächsten Neuzugang vorgestellt. Mit Chunghyun Lee wechselt ein Außenbahnspieler vom südkoreanischen Erstligisten Bucheon FC 1995 auf Leihbasis zum Zweitligisten. Nach Ablauf des Leihgeschäfts hat der FCM eine Kaufoption, wie der Verein bekanntgab.

Der 18-jährige Chunghyun Lee bringe "eine starke technische Ausbildung, eine hohe Spielintelligenz und viel Entwicklungspotenzial mit. Besonders seine Ballkontrolle, seine Lösungen auf engem Raum und seine Flexibilität haben uns überzeugt", erklärt Jaekel und unterstreicht seine Variabilität: "Er kann mehrere offensive Positionen bekleiden und wir sehen ihn perspektivisch auch auf der Außenverteidigerposition."

"Der asiatische Markt ist für uns strategisch ein sehr spannender. Wir haben uns zuletzt intensiv mit dem südkoreanischen Fußball beschäftigt und dort viele interessante Spielerprofile gesehen", wird FCM-Sportdirektor Peer Jaekel in der Pressemitteilung zitiert.

Gleichzeitig wolle man beim jungen Südkoreaner nichts überstürzen. Man müsse berücksichtigen, "dass er erst 18 Jahre alt ist und mit dem Wechsel nach Deutschland sportlich wie auch kulturell vor einer großen Herausforderung steht", sagt Jaekel: " Wir werden ihm die notwendige Zeit geben, sich an sein neues Umfeld zu gewöhnen und wollen ihm das Ankommen beim FCM so einfach wie möglich machen. Langfristig sind wir davon überzeugt, von seinen sportlichen Qualitäten profitieren zu können."

Lee trifft beim 1. FC Magdeburg auf einen Landsmann

Für Chunghyun Lee, der bei den Blau-Weißen künftig mit der Rückennummer 18 aufläuft, sei der Schritt zum 1. FC Magdeburg ein sehr großer, wie der Südkoreaner sagt: "Ich bin gespannt auf das neue Land, die Sprache und die Kultur." Ein Plus sei dabei ein anderer Neuzugang des Sommers: "Es ist natürlich schön, dass mit Doyoung Yoon bereits ein Landsmann von mir in der Mannschaft ist. Das macht den Start sicher etwas einfacher", so Lee.