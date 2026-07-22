 2026-07-21T12:15:24.401Z

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Leihe in die Eredivisie: Clement Bischoff wechselt zu NEC Nijmegen

Clement Bischoff wechselt vom FC Red Bull Salzburg in die Niederlande und spielt im kommenden Spieljahr für den Erstligisten NEC Nijmegen.

von FC Red Bull Salzburg · Heute, 19:49 Uhr · 0 Leser
– Foto: FC Red Bull Salzburg

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Clement Bischoff

Der dänische Offensivspieler kam im September 2025 von Bröndby nach Salzburg und war in insgesamt 24 Begegnungen (2 Tore, 5 Assists) für die Roten Bullen im Einsatz. Nun läuft Bischoff für den letztjährigen Tabellenvierten der Eredivisie auf.