Leihe für eine Saison U23-Nationalspielerin Mara Alber verstärkt die VfL-Frauen für die kommende Spielzeit von red · Heute, 15:24 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der VfL Wolfsburg hat sich kurz vor dem Start in die neue Saison noch einmal im Mittelfeld verstärkt. Mara Alber kommt für ein Jahr auf Leihbasis vom englischen Spitzenklub Chelsea FC zu den Wölfinnen. Die 20-Jährige soll mit ihrer Kreativität und ihrem offensiven Profil zusätzliche Möglichkeiten im Spiel des VfL eröffnen und trägt künftig die Rückennummer 18.

Alber gilt als eines der vielversprechendsten Talente im deutschen Frauenfußball. Im Sommer 2025 wechselte sie von der TSG 1899 Hoffenheim zu Chelsea. Um regelmäßige Spielpraxis zu sammeln, wurde die gebürtige Württembergerin in der Rückrunde der vergangenen Saison an den SV Werder Bremen ausgeliehen. Ihre Bundesliga-Erfahrung ist trotz ihres jungen Alters bereits umfangreich. Insgesamt bestritt Alber bislang 45 Partien in Deutschlands höchster Spielklasse. Seit 2025 gehört sie zudem zum Kreis der deutschen U23-Nationalmannschaft. Für die Auswahl kam sie bislang neunmal zum Einsatz und erzielte drei Treffer.

Wiedersehen mit Stephan Lerch Für Alber ist der Wechsel nach Wolfsburg zugleich eine Rückkehr zu einem bekannten Trainer. Mit Stephan Lerch arbeitete sie bereits während ihrer Zeit in Hoffenheim zusammen. Die erneute Zusammenarbeit war für die Mittelfeldspielerin ein zusätzlicher Grund für den Wechsel. „Der VfL Wolfsburg ist ein großer Klub im Frauenfußball mit nach wie vor großen Ambitionen“, sagt Alber. „Daher musste ich auch nicht lange überlegen, als sich die Möglichkeit eröffnet hat, auf Leihbasis zum VfL zu wechseln.“