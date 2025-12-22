Leihe der Stuttgarter Kickers vorzeitig beendet

Die Stuttgarter Kickers und der FC St. Gallen haben sich darauf verständigt, die Leihe von Bela Dumrath vorzeitig zu beenden. Der Spieler kehrt zu seinem Stammverein in die Schweiz zurück.
Grund für die Beendigung der Leihe sind auch anhaltende gesundheitliche Probleme. Bela Dumrath leidet seit einiger Zeit an Rückenbeschwerden und hat sich bereits einer Operation unterzogen. Infolgedessen wird der 22-Jährige voraussichtlich mindestens drei Monate ausfallen.
Die Stuttgarter Kickers bedanken sich bei Bela Dumrath für seinen Einsatz während seiner Zeit in Degerloch und wünschen ihm für den anschließenden Rehabilitationsprozess alles Gute und eine schnelle Genesung.
1. SGV Freiberg 20 12-5-3 43:18 41
2. SG Sonnenhof Großaspach (Auf) 20 11-7-2 60:29 40
3. FSV Mainz 05 II 20 9-7-4 34:27 34
4. FSV Frankfurt 20 10-3-7 32:24 33
5. SV Sandhausen (Ab) 20 10-3-7 34:36 33
6. FC 08 Homburg 20 8-8-4 40:27 32
7. TSV Steinbach Haiger 20 8-8-4 40:28 32
8. FC-Astoria Walldorf 20 9-4-7 42:40 31
9. SV Stuttgarter Kickers 20 9-2-9 28:30 29
10. KSV Hessen Kassel 20 7-7-6 35:30 28
11. SV Eintracht Trier 05 20 8-4-8 35:33 28
12. Kickers Offenbach 20 7-6-7 34:36 27
13. SG Barockstadt Fulda Lehnerz 20 6-8-6 32:27 26
14. SC Freiburg II 20 7-5-8 41:47 26
15. Bayern Alzenau (Auf) 20 4-4-12 24:42 16
16. TSG Balingen (Auf) 20 4-4-12 23:49 16
17. Bahlinger SC 20 2-5-13 18:47 11
18. TSV Schott Mainz (Auf) 20 2-4-14 22:47 10
