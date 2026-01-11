Leihe bis zum Saisonende: Tim Krohn verstärkt RWO-Offensive

Rot-Weiß Oberhausen legt in der Offensive noch einmal nach und sichert sich die Dienste von Tim Krohn. Der Angreifer wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende von Hansa Rostock zu den Kleeblättern.

Vielseitiger Youngster

Der 20-Jährige spielt seit seiner Jugend beim FCH und schaffte zur Saison 2024/25 den Sprung in den Profikader von Daniel Brinkmann. In der laufenden Saison kam Krohn in zehn Drittligapartien zum Einsatz. Im Landespokal war er dreimal im Einsatz und erzielte dabei satte elf Treffer. Insgesamt kommt der Offensivmann mit der Erfahrung von 29 Spielen in der 3. Liga aus dem Ostseestadion an die Emscher.

„Mit der Leihe von Tim stellen wir unsere Offensive noch breiter auf. In unserem Spielsystem kann er gleich mehrere Positionen bekleiden und wir sind glücklich, dass es noch vor dem Trainingslager geklappt hat. Auch vom Typ her passt er, denke ich, gut ins Ruhrgebiet und wird in der Mannschaft schnell Anschluss finden können. Vielen Dank auch an Hansa Rostock für die zielgerichteten Gespräche zur Realisierung des Leihgeschäfts“, sagt Dennis Lichtenwimmer-Conversano, Sportlicher Leiter der Rot-Weißen, zur Leihgabe.