Leih-Abbruch fix: Olschowsky verlässt Alemannia Aachen – Riemann kommt Jan Olschowsky (24) zurück in Gladbach – Manuel Riemann verstärkt Torhüter-Team

– Foto: Markus Verwimp

Bei Alemannia Aachen hat sich die Torhüter-Hierarchie mitten in der Saison grundlegend verändert. Jan Olschowsky (24) verlässt die Kaiserstädter vorzeitig, die ursprünglich bis zum Saisonende geplante Leihe vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach wurde abgebrochen. Die Schwarz-Gelben reagierten umgehend und verpflichteten mit Manuel Riemann (37) einen äußerst erfahrenen Ersatz für die Rest-Rückrunde.

Erst im vergangenen Sommer hatten sich Aachen und Gladbach auf eine erneute Leihe Olschowskys verständigt. Nun zieht die Borussia den Keeper vorzeitig zurück. Hintergrund ist der bevorstehende Wechsel von Jonas Omlin zu Bayer Leverkusen. Olschowsky ist bei den Fohlen künftig als Nummer zwei eingeplant, während der 19-jährige Tiago Pereira Cardoso Spielpraxis in der Regionalliga sammeln soll. Bereits am Dienstag absolvierte Olschowsky den Medizincheck in Mönchengladbach. Olschowsky als Nummer 2 nach Gladbach In Aachen war der 24-Jährige über Monate hinweg eine feste Größe. In den vergangenen zwölf Monaten kam Olschowsky als Nummer eins in 38 Pflichtspielen zum Einsatz und blieb dabei achtmal ohne Gegentor. Auch in der laufenden Saison stand er 20-mal zwischen den Pfosten. Dass er am vergangenen Wochenende überraschend Neuzugang Fotis Pseftis den Vortritt lassen musste, erwies sich rückblickend als Vorbote des bevorstehenden Leihabbruchs.

In einer offiziellen Mitteilung bestätigte die Alemannia die Trennung. „Wir bedanken uns ausdrücklich bei Jan für seine Leistungen im Trikot der Alemannia. Wir hätten ihn gerne noch bis zum Saisonende bei uns gehabt, sind auf seinen Abgang jedoch vorbereitet und werden zeitnah eine Lösung präsentieren“, erklärte Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport der Alemannia. Auch Olschowsky verabschiedete sich mit warmen Worten vom Tivoli: „Ich hatte eine schöne Zeit hier in Aachen und werde das Team, die Fans und den Tivoli vermissen. Ganz besonders möchte ich mich bei meinem Torwarttrainer Ivica Ljubicic bedanken. Für die Rückrunde drücke ich der Alemannia fest die Daumen und bin überzeugt, dass der Klassenerhalt gelingt.“