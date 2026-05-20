Leiferde vor schwerer Aufgabe gegen Wendezelle Tabellensiebter empfängt den Zweiten zum Nachholspiel des 16. Spieltags von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Nach der deutlichen Niederlage in Wenden wartet auf den VfL Leiferde die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Mit dem TSV Wendezelle reist eine der konstantesten Mannschaften der Liga an, die im Aufstiegsrennen weiter unter Druck st

Wenn der VfL Leiferde am Mittwochabend den TSV Wendezelle empfängt, treffen zwei Mannschaften mit deutlich unterschiedlichen Zielsetzungen aufeinander. Die Gastgeber gehen als Tabellen­siebter mit 36 Punkten in die Partie, während Wendezelle mit 56 Zählern den zweiten Rang belegt und den Spitzenreiter Lehndorfer TSV weiter unter Druck setzen will. Auch die Statistik unterstreicht die Unterschiede: Wendezelle stellt mit 74 Treffern eine der gefährlichsten Offensiven der Liga und verfügt mit nur 29 Gegentoren zugleich über die stabilste Defensive im oberen Tabellenbereich. Leiferde kassierte dagegen bereits 55 Gegentreffer und zeigte sich zuletzt defensiv anfällig.

Erinnerungen an ein einseitiges Hinspiel Das erste Aufeinandertreffen beider Mannschaften verlief äußerst deutlich. Wendezelle setzte sich im Hinspiel mit 6:0 durch und dominierte die Begegnung über die gesamte Spielzeit. Bereits in der dritten Minute brachte Kamp die Gastgeber damals in Führung. Plote, Henke mit einem Doppelpack, Wolff und Laschkowski sorgten anschließend für den höchsten Saisonsieg Wendezelles gegen den VfL.