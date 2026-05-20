Leiferde vor schwerer Aufgabe gegen Wendezelle

Nach der deutlichen Niederlage in Wenden wartet auf den VfL Leiferde die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Mit dem TSV Wendezelle reist eine der konstantesten Mannschaften der Liga an, die im Aufstiegsrennen weiter unter Druck st
Wenn der VfL Leiferde am Mittwochabend den TSV Wendezelle empfängt, treffen zwei Mannschaften mit deutlich unterschiedlichen Zielsetzungen aufeinander. Die Gastgeber gehen als Tabellensiebter mit 36 Punkten in die Partie, während Wendezelle mit 56 Zählern den zweiten Rang belegt und den Spitzenreiter Lehndorfer TSV weiter unter Druck setzen will.
Auch die Statistik unterstreicht die Unterschiede: Wendezelle stellt mit 74 Treffern eine der gefährlichsten Offensiven der Liga und verfügt mit nur 29 Gegentoren zugleich über die stabilste Defensive im oberen Tabellenbereich. Leiferde kassierte dagegen bereits 55 Gegentreffer und zeigte sich zuletzt defensiv anfällig.
Das erste Aufeinandertreffen beider Mannschaften verlief äußerst deutlich. Wendezelle setzte sich im Hinspiel mit 6:0 durch und dominierte die Begegnung über die gesamte Spielzeit.
Bereits in der dritten Minute brachte Kamp die Gastgeber damals in Führung. Plote, Henke mit einem Doppelpack, Wolff und Laschkowski sorgten anschließend für den höchsten Saisonsieg Wendezelles gegen den VfL.
Für Leiferde dürfte diese Niederlage zusätzliche Motivation liefern, sich diesmal deutlich konkurrenzfähiger zu präsentieren.
Auch die jüngsten Ergebnisse sprechen eher für die Gäste. Wendezelle trotzte zuletzt dem Tabellendritten TSV Germania Lamme ein 1:1 ab und behauptete damit seine starke Ausgangslage im Aufstiegsrennen.
Leiferde hingegen musste beim FC Wenden eine deutliche 2:6-Niederlage hinnehmen. Besonders defensiv offenbarte die Mannschaft dabei große Probleme und geriet bereits früh unter Druck.
Vor dem Duell mit der offensivstarken Mannschaft aus Wendezelle wird vor allem die Stabilität gegen den Ball im Fokus stehen.
Mit fünf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Lehndorfer TSV bleibt der TSV Wendezelle auf einen Sieg angewiesen, um die theoretische Chance auf Platz eins zu wahren. Entsprechend konzentriert dürfte die Mannschaft in das Nachholspiel gehen.
Leiferde wiederum kann ohne unmittelbaren Druck antreten, benötigt nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen jedoch eine Reaktion, um den Anschluss an das obere Mittelfeld nicht zu verlieren.
Die Ausgangslage spricht eindeutig für den TSV Wendezelle. Tabellenstand, Form und Hinspielergebnis machen die Gäste zum klaren Favoriten.
Für Leiferde wird entscheidend sein, defensiv kompakter aufzutreten und die Räume gegen die spielstarke Offensive der Gäste zu begrenzen. Andernfalls droht erneut ein schwieriger Abend gegen einen der stärksten Aufstiegskandidaten der Liga.