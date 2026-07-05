Leiferde verstärkt sich doppelt für die Außenbahn und das Mittelfeld

Mit Leon Herget verpflichtet der VfL einen 22-jährigen Linksverteidiger, der bereits mehrere Stationen im regionalen Nachwuchs- und Herrenbereich durchlaufen hat. Nach seinen Anfängen beim MTV Wolfenbüttel und BV Germania Wolfenbüttel spielte Herget unter anderem für den BSC Acosta sowie zuletzt für den FC Arminia Adersheim. Besonders im Nachwuchs machte der Defensivspieler auf sich aufmerksam: Einsätze am NFV-Stützpunkt sowie in der NFV-Auswahl unterstreichen seine fußballerische Ausbildung.

Herget sieht in Leiferde vor allem sportliche Perspektiven. „Der VfL Leiferde hat mir sportlich die besten Perspektiven geboten. Ich möchte mich hier weiterentwickeln und meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beitragen“, erklärte der Neuzugang. Für die kommende Saison formuliert er klare Ziele: eine stabile persönliche Entwicklung, möglichst viele gemeinsame Erfolge und das Ausschöpfen des eigenen Leistungsniveaus.