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Leiferde verstärkt sich doppelt für die Außenbahn und das Mittelfeld
Der VfL Leiferde treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter voran
Leon Herget und Justin Fricke sollen die Mannschaft in unterschiedlichen Bereichen verstärken und neue Optionen im Spielaufbau und auf den Außenpositionen eröffnen.
Mit Leon Herget verpflichtet der VfL einen 22-jährigen Linksverteidiger, der bereits mehrere Stationen im regionalen Nachwuchs- und Herrenbereich durchlaufen hat. Nach seinen Anfängen beim MTV Wolfenbüttel und BV Germania Wolfenbüttel spielte Herget unter anderem für den BSC Acosta sowie zuletzt für den FC Arminia Adersheim.
Besonders im Nachwuchs machte der Defensivspieler auf sich aufmerksam: Einsätze am NFV-Stützpunkt sowie in der NFV-Auswahl unterstreichen seine fußballerische Ausbildung.
Herget sieht in Leiferde vor allem sportliche Perspektiven. „Der VfL Leiferde hat mir sportlich die besten Perspektiven geboten. Ich möchte mich hier weiterentwickeln und meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beitragen“, erklärte der Neuzugang.
Für die kommende Saison formuliert er klare Ziele: eine stabile persönliche Entwicklung, möglichst viele gemeinsame Erfolge und das Ausschöpfen des eigenen Leistungsniveaus.
Fricke soll das zentrale Mittelfeld beleben
Mit Justin Fricke stößt zudem ein weiterer 22-Jähriger zum VfL, der vor allem im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden soll. Der spielstarke Mittelfeldakteur kommt vom FC Arminia Adersheim und war zuvor bereits für BV Germania Wolfenbüttel aktiv.
Fricke überzeugte in den Gesprächen und Probetrainings insbesondere durch seine spielerischen Fähigkeiten und seine Übersicht im Zentrum. Ausschlaggebend für seinen Wechsel war nach eigenen Angaben das sportliche Konzept des Vereins.
„Ich habe mich für Leiferde entschieden, weil mich das vorgestellte Konzept sowie die Probetrainings sehr überzeugt haben“, so Fricke. Auch er verbindet den Wechsel mit klaren Zielsetzungen: persönliche Weiterentwicklung und ein möglichst großer sportlicher Erfolg mit der Mannschaft stehen im Vordergrund.
Mit den beiden Verpflichtungen baut der VfL Leiferde seinen Kader weiter aus und setzt den eingeschlagenen Weg einer strukturierten Weiterentwicklung für die kommende Saison fort.