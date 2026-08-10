Leiferde gewinnt zum Auftakt in Lauingen

– Foto: Volkhard Patten

Der VfL Leiferde ist mit einem Auswärtssieg in die neue Saison der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 gestartet. Beim SV Lauingen-Bornum gewann die Mannschaft mit 2:0. Kolodzyk und Scheike stellten bereits vor der Pause die Weichen auf Sieg. Lauingen-Bornum bleibt nach dem ersten Spieltag ohne Punkt und steht auf Rang 14, während Leiferde mit drei Punkten Vierter ist.

Scheike hätte bereits sechs Minuten zuvor für eine noch deutlichere Ausgangslage sorgen können, scheiterte jedoch mit einem Foulelfmeter. Am Spielausgang änderte der verschossene Strafstoß letztlich nichts.

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen in der 16. Minute durch Kolodzyk in Führung. Der VfL nutzte seine Möglichkeiten konsequenter und erhöhte in der 29. Minute durch Scheike auf 2:0.

Zusätzlich wurde die personelle Situation der Gastgeber früh belastet. Bereits in der ersten Halbzeit mussten zwei Spieler verletzungsbedingt ausgewechselt werden. In der Pause folgten zwei weitere Wechsel.

Lauingen-Bornum hatte insbesondere in der ersten Halbzeit Schwierigkeiten, Zugriff auf die Partie zu bekommen. Co-Trainer Robin Rose bewertete den Auftritt entsprechend kritisch: „Das Spiel war nicht gut. Wir haben die erste Halbzeit im Prinzip verschenkt und sehr verschlafen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Leiferde sich besonders verausgaben musste, um uns im Griff zu haben. Die Halbzeitführung war deshalb auch verdient.“

Lauingen findet nach der Pause besser ins Spiel

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der SV Lauingen-Bornum verbessert. Die Gastgeber kamen zu einzelnen Möglichkeiten und hätten mit einem Anschlusstreffer noch einmal für Spannung sorgen können. Die Chancen blieben jedoch ungenutzt. Leiferde wiederum kam zu gefährlichen Kontern und brachte die Führung über die Zeit.

„Wir mussten bereits in der ersten Halbzeit zweimal verletzungsbedingt wechseln und haben in der Pause noch zwei weitere Wechsel vorgenommen. Danach wurde es besser. Wir hatten ein, zwei Situationen, in denen wir am Anschlusstreffer dran waren. Ich glaube, dann wäre es noch einmal spannend geworden. Wir haben unsere Chancen aber nicht genutzt, während Leiferde noch ein, zwei gefährliche Konter hatte“, sagte Rose.

Für den VfL Leiferde war der Auftakterfolg entsprechend wichtig. Sportlicher Leiter Christian Ebers hob insbesondere die Bedeutung des gelungenen Starts hervor: „Es ist extrem wichtig, dass wir gut in die Saison gestartet sind. Am Ende war der Sieg natürlich verdient. Wir hätten das Spiel schon in der ersten Halbzeit zumachen können.“

Ebers sah zudem Fortschritte im Spiel mit dem Ball und lobte den Einsatz seiner Mannschaft bei den hohen Temperaturen: „Ich finde, in der ersten Halbzeit haben wir den Ball ganz gut laufen lassen. Kompliment an die Jungs, dass sie sich bei diesen Temperaturen für nichts zu schade waren. Da haben wir auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht.“

Leiferde startet mit drei Punkten

Durch den 2:0-Erfolg steht der VfL Leiferde nach dem ersten Spieltag mit drei Punkten und einem Torverhältnis von 2:0 auf dem vierten Tabellenplatz. Lauingen-Bornum ist nach der Niederlage mit null Punkten und 0:2 Toren Vierzehnter.

Für Leiferde bleibt trotz des gelungenen Auftakts noch Arbeit. „Wir sind aber noch weit davon entfernt, so zu spielen, wie wir es wollen. Jetzt sind wir erstmal glücklich und versuchen, uns von Spiel zu Spiel zu steigern“, sagte Ebers.

Auch Lauingen-Bornum richtet den Blick bereits auf die nächste Aufgabe. Rose kündigte nach dem Fehlstart an: „Wir haben nächste Woche mit dem Spiel in Hondelage keine leichtere Aufgabe vor uns. Unter der Woche müssen wir vor allem an unserer Zweikampfhärte und Bereitschaft arbeiten. Wir müssen in den Köpfen deutlich wacher und schneller werden.“