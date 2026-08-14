Leiferde empfängt Wendezelle: "Einer der Top-Favoriten" Der VfL geht als Tabellenvierter mit drei Punkten in den zweiten Spieltag von red · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der VfL Leiferde empfängt am Sonntag den TSV Wendezelle. Die Gastgeber sind mit einem 2:0 in Lauingen-Bornum in die Saison gestartet, während der als Mitfavorit eingeschätzte TSV gegen den FC SF Rautheim mit 2:3 verlor. Beim VfL ist die Vorbereitung allerdings weiterhin von Urlauben und personellen Engpässen geprägt.

Nach dem Auftaktsieg beim SV Lauingen-Bornum geht der VfL Leiferde als Tabellenvierter in den zweiten Spieltag. Drei Punkte und ein Torverhältnis von 2:0 stehen für die Mannschaft zu Buche. Kolodzyk brachte den VfL in der 16. Minute in Führung, Scheike erhöhte 13 Minuten später auf 2:0. Einen Foulelfmeter hatte Scheike zuvor vergeben. Die Vorbereitung auf das erste Heimspiel der Saison verläuft derweil weiterhin unter erschwerten Bedingungen. „Wir haben sehr, sehr viele angeschlagene und verletzte Spieler. Dazu kommen noch viele Urlauber und einige, die diese Woche auf Dienstreise waren“, sagt der Trainer Dennis Pasemann. Mit dem Ende des Werksurlaubs seien zudem einige Spieler wieder stärker beruflich eingespannt.

Entsprechend sei die Vorbereitung „sehr schleppend“. Der VfL habe am Dienstag und Donnerstag trainiert. Nach Einschätzung von Pasemann wird die Mannschaft noch zwei bis drei Wochen benötigen, um vollständig in den Rhythmus zu kommen. Die urlaubsbedingten Ausfälle betrafen zwischenzeitlich „50, 60 Prozent“ des Kaders. Wendezelle sucht nach dem ersten Punktgewinn Der TSV Wendezelle reist mit einer ungewohnten Ausgangslage nach Leiferde. Der Tabellenvorletzte hat nach dem ersten Spieltag noch keinen Punkt und unterlag dem FC SF Rautheim mit 2:3. Friedrich brachte Rautheim in der 29. Minute in Führung, ehe Balke und Janke die Partie noch vor der Pause zugunsten der Gastgeber drehten. Schwember glich nach dem Seitenwechsel aus, bevor Glück in der 78. Minute den Siegtreffer für Rautheim erzielte.