Leiferde empfängt Wendezelle: "Einer der Top-Favoriten"

Der VfL Leiferde empfängt am Sonntag den TSV Wendezelle. Die Gastgeber sind mit einem 2:0 in Lauingen-Bornum in die Saison gestartet, während der als Mitfavorit eingeschätzte TSV gegen den FC SF Rautheim mit 2:3 verlor. Beim VfL ist die Vorbereitung allerdings weiterhin von Urlauben und personellen Engpässen geprägt.
Nach dem Auftaktsieg beim SV Lauingen-Bornum geht der VfL Leiferde als Tabellenvierter in den zweiten Spieltag. Drei Punkte und ein Torverhältnis von 2:0 stehen für die Mannschaft zu Buche. Kolodzyk brachte den VfL in der 16. Minute in Führung, Scheike erhöhte 13 Minuten später auf 2:0. Einen Foulelfmeter hatte Scheike zuvor vergeben.
Die Vorbereitung auf das erste Heimspiel der Saison verläuft derweil weiterhin unter erschwerten Bedingungen. „Wir haben sehr, sehr viele angeschlagene und verletzte Spieler. Dazu kommen noch viele Urlauber und einige, die diese Woche auf Dienstreise waren“, sagt der Trainer Dennis Pasemann. Mit dem Ende des Werksurlaubs seien zudem einige Spieler wieder stärker beruflich eingespannt.
Entsprechend sei die Vorbereitung „sehr schleppend“. Der VfL habe am Dienstag und Donnerstag trainiert. Nach Einschätzung von Pasemann wird die Mannschaft noch zwei bis drei Wochen benötigen, um vollständig in den Rhythmus zu kommen. Die urlaubsbedingten Ausfälle betrafen zwischenzeitlich „50, 60 Prozent“ des Kaders.
Der TSV Wendezelle reist mit einer ungewohnten Ausgangslage nach Leiferde. Der Tabellenvorletzte hat nach dem ersten Spieltag noch keinen Punkt und unterlag dem FC SF Rautheim mit 2:3. Friedrich brachte Rautheim in der 29. Minute in Führung, ehe Balke und Janke die Partie noch vor der Pause zugunsten der Gastgeber drehten. Schwember glich nach dem Seitenwechsel aus, bevor Glück in der 78. Minute den Siegtreffer für Rautheim erzielte.
Trotz des Fehlstarts erwartet Pasemann einen der stärksten Gegner der Liga. „Wendezelle ist für mich einer der Top-Favoriten. Sie haben sehr gute Einzelspieler, aber auch als Mannschaft in der vergangenen Saison gut zusammengefunden.“
Pasemann kennt zudem mehrere Spieler des Gegners aus seiner Zeit in Vechelde. Len Rüsing, Jakob Dettmer, Marius Wolff und Laurin Kratschmer nennt er als Beispiele: „Das sind Top-Jungs und Riesentalente.“ Dass Wendezelle bislang noch nicht in den Rhythmus gefunden habe, führt Pasemann ebenfalls auf die Vorbereitung zurück. Vermutlich habe auch der TSV mit zahlreichen Urlaubern zu kämpfen gehabt.
Die personelle Situation bleibt für Leiferde damit ein Thema. Zwar kehren nach und nach Spieler aus dem Urlaub zurück, einige haben allerdings noch Trainingsrückstand. Der VfL muss gegen Wendezelle deshalb weiterhin mit einem nicht vollständig eingespielten Kader auskommen.
Auch Pasemann selbst wird am Sonntag nicht vor Ort sein. Er nimmt ab Samstag an einem Trainerlehrgang auf dem Campus in Frankfurt teil und kehrt erst im Laufe des Sonntags zurück. Die Mannschaft muss die Aufgabe gegen den Tabellenzehnten daher ohne ihren Trainer an der Seitenlinie bewältigen.
Trotz der schwierigen Vorbereitung erwartet Pasemann eine interessante Partie. Wendezelle habe zwar den Saisonstart verpasst, werde seiner Einschätzung nach aber „jetzt in den Rhythmus reinkommen“. Für Leiferde geht es derweil darum, den gelungenen Auftakt zu bestätigen und den zweiten Sieg der noch jungen Saison einzufahren.