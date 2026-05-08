Leiferde empfängt abstiegsbedrohten VfB Peine

Besonders die Defensivwerte verdeutlichen die Unterschiede: Während Leiferde bislang 46 Gegentreffer hinnehmen musste, kassierte Peine bereits 66 Tore – der zweitschwächste Wert der Liga.

Vor dem Duell am 27. Spieltag spricht die Tabellenkonstellation klar für den VfL Leiferde. Die Gastgeber belegen mit 36 Punkten den sechsten Tabellenplatz und konnten zuletzt mit zwei Heimsiegen in Serie überzeugen. Der VfB Peine reist dagegen als Vierzehnter mit 22 Punkten an und steht weiterhin unter Druck.

Milaszewski brachte den VfL damals mit einem Doppelpack kurz vor und kurz nach der Pause entscheidend in Führung. Pospiech und Scheike erhöhten im weiteren Verlauf und sorgten für einen ungefährdeten Auswärtserfolg.

Auch das erste Aufeinandertreffen beider Mannschaften verlief eindeutig. Leiferde setzte sich im Hinspiel mit 4:0 durch und kontrollierte die Begegnung über weite Strecken.

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr VfL Leiferde VfL Leiferde VfB Peine VfB Peine 14:00 PUSH

Diese klare Ausgangslage dürfte auch vor dem Rückspiel eine Rolle spielen.

Leiferde geht mit positiven Eindrücken in die Partie. Zuletzt drehte die Mannschaft gegen den SV Lauingen-Bornum einen 0:2-Rückstand noch in einen 4:2-Erfolg und bewies dabei insbesondere in der Schlussphase große Effizienz.

Mit inzwischen 52 erzielten Treffern stellt die Mannschaft eine der offensivstärkeren Mannschaften der Liga und präsentierte sich zuletzt vor allem im Umschaltspiel gefährlich.

Peine trotz Niederlage mit Offensivakzenten

Der VfB Peine musste sich zuletzt zwar dem Spitzenreiter Lehndorfer TSV mit 2:4 geschlagen geben, zeigte dabei offensiv jedoch phasenweise eine ordentliche Leistung. Gegen die individuell stärkeren Gäste gelang es zumindest, eigene Akzente zu setzen.

Dennoch bleibt die defensive Stabilität das zentrale Problem der Mannschaft. Um in Leiferde bestehen zu können, wird Peine deutlich kompakter auftreten müssen als in den vergangenen Wochen.

Die Voraussetzungen vor der Begegnung sprechen insgesamt für den VfL Leiferde. Die bessere Tabellenposition, die jüngsten Ergebnisse und das deutliche Hinspielergebnis unterstreichen die Favoritenrolle der Gastgeber.

Für den VfB Peine wird es vor allem darum gehen, defensiv stabiler zu agieren und möglichst lange im Spiel zu bleiben. Leiferde hingegen bietet sich die Gelegenheit, den positiven Trend fortzusetzen und den Abstand zur unteren Tabellenhälfte weiter auszubauen.