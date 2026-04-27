Leiferde dreht Rückstand und festigt Rang sechs

– Foto: Nückel/Steinmann

Der VfL Leiferde hat am 25. Spieltag Moral bewiesen und einen Zwei-Tore-Rückstand gegen den SV Lauingen-Bornum noch in einen 4:2-Erfolg verwandelt. Durch die Aufholjagd baut Leiferde sein Punktekonto auf 36 Zähler aus, während die Gäste bei 28 Punkten bleiben.

Hüttenrauch erzielte in der 36. Minute das 1:0, als Leiferde in der Defensive nicht konsequent klärte. Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Haase auf 2:0 (43.) und verschaffte den Gästen eine komfortable Ausgangslage. Leiferde wirkte bis dahin im Spiel nach vorne zu unpräzise und ließ die notwendige Durchschlagskraft vermissen.

Zunächst sprach vieles für den SV Lauingen-Bornum. Die Gäste, als Tabellenachter mit 25 Punkten angereist, nutzten ihre Chancen vor der Pause konsequent und gingen in Führung.

Kolodzyk leitet Wende ein

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gastgeber deutlich entschlossener. Kolodzyk verkürzte in der 53. Minute auf 1:2 und brachte seine Mannschaft damit zurück in die Begegnung.

Mit zunehmender Spielzeit verlagerte sich das Geschehen immer stärker in die Hälfte der Gäste. Rowold gelang in der 73. Minute der verdiente Ausgleich zum 2:2. Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, schlug Leiferde in der Schlussphase erneut zu.

Kolodzyk traf in der 87. Minute mit seinem zweiten Tor des Tages zur erstmaligen Führung. Nur zwei Minuten später sorgte Kaupert mit dem 4:2 (89.) für die endgültige Entscheidung. Durch den Heimsieg festigt der VfL Leiferde mit nun 36 Punkten den sechsten Tabellenplatz und bestätigt seine starke Phase. Die Mannschaft sammelte damit den zweiten Sieg in Serie.

Der SV Lauingen-Bornum verpasst hingegen die Chance, in der Tabelle Boden gutzumachen, und bleibt mit 28 Punkten auf Rang acht. Besonders schmerzhaft dürfte sein, dass eine klare Halbzeitführung letztlich nicht zum Punktgewinn reichte.