Leif Linnig verstärkt das Mittelfeld der SpVg Schonnebeck

Lein Linnig wechselt an den Schetters Busch. – Foto: Verein

Leif Linnig bringt trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung aus der Oberliga Niederrhein mit. Nach seiner Zeit in der U19 des MSV Duisburg zog es ihn zunächst für eine Saison zum TVD Velbert, ehe er sich Adler Union Frintrop anschloss.

"Enge Verbindung und gegenseitiges Vertrauen"

Inzwischen stehen für ihn bereits 56 Oberligaeinsätze mit sechs Toren und sechs Vorlagen zu Buche. Für Leif ist der Wechsel an den Schetters Busch auch eine Rückkehr. Bis zur C-Jugend spielte er im starken 2005er Jahrgang der Spielvereinigung Schonnebeck, der von Dirk Tönnies und Patrick Rosenberg trainiert wurde, ehe er in das Nachwuchsleistungszentrum des MSV Duisburg wechselte.

Dort wurde er in der U15 unter anderem von dem neuen Co-Trainer und aktuellen Kapitän der Schwalben, Matthias Bloch, gemeinsam mit Vincent Wagner trainiert. Christian Leben sagt: „Leif hat in dieser Saison eine sehr starke Entwicklung genommen. Er ist ein laufstarker, verlässlicher defensiver Mittelfeldspieler, der in jungen Jahren bereits bemerkenswerte Reife im Zentrumsspiel zeigt. Unser Trainer kennt Leif noch aus frühen Jugendtagen und wollte unbedingt wieder mit ihm zusammenarbeiten, weil er ihn sowohl als Fußballer als auch als Typ außerordentlich schätzt. Diese enge Verbindung und das gegenseitige Vertrauen waren ein wichtiger Faktor für den Wechsel. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Leif einen Spieler zurück an den Schetters Busch holen, der unsere Werte kennt und perfekt zu unserer Art Fußball zu spielen passt.“