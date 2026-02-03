Leif Haupert bleibt Trainer beim MFV II

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Kontinuität an der Seitenlinie beim MFV II - Leif Haupert bleibt Cheftrainer der zweiten Mannschaft und geht damit in seine mittlerweile zehnte Amtszeit.
Zur Winterpause kommt es zudem zu einer Veränderung im Trainerteam. Marco Sarrach-Ditté übernimmt die Rolle des Co-Trainers und folgt damit auf Dennis Zimmermann. Sarrach-Ditté war bis zum Sommer als Co-Trainer bei der Landesliga Mannschaft des MFV tätig.
Mit dieser personellen Aufstellung sieht sich der Verein für die aktuelle und kommende Saison 2026/2027 gut aufgestellt.