Leif Haupert bleibt Trainer beim MFV II

Kontinuität an der Seitenlinie beim MFV II - Leif Haupert bleibt Cheftrainer der zweiten Mannschaft und geht damit in seine mittlerweile zehnte Amtszeit.

Zur Winterpause kommt es zudem zu einer Veränderung im Trainerteam. Marco Sarrach-Ditté übernimmt die Rolle des Co-Trainers und folgt damit auf Dennis Zimmermann. Sarrach-Ditté war bis zum Sommer als Co-Trainer bei der Landesliga Mannschaft des MFV tätig.