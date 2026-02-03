 2026-02-03T08:12:43.724Z

Leif Haupert bleibt Trainer beim MFV II

von André Wastl · Heute, 09:34 Uhr · 0 Leser

Kontinuität an der Seitenlinie beim MFV II - Leif Haupert bleibt Cheftrainer der zweiten Mannschaft und geht damit in seine mittlerweile zehnte Amtszeit.

Zur Winterpause kommt es zudem zu einer Veränderung im Trainerteam. Marco Sarrach-Ditté übernimmt die Rolle des Co-Trainers und folgt damit auf Dennis Zimmermann. Sarrach-Ditté war bis zum Sommer als Co-Trainer bei der Landesliga Mannschaft des MFV tätig.

Mit dieser personellen Aufstellung sieht sich der Verein für die aktuelle und kommende Saison 2026/2027 gut aufgestellt.