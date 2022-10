"Leider zu spät Charakter gezeigt": Hallbergmoos unterliegt Memmingen 15. Spieltag in der Bayernliga Süd - das Freitagsspiel: Der Tabellenvorletzte verschläft die erste Hälfte - Memmingen bleibt oben dran

"Die erste Halbzeit war ganz, ganz schwach. Wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht und lagen folgerichtig 0:2 zurück. In der zweiten Hälfte haben wir Charakter gezeigt, ein ganz anderes Auftreten an den Tag gelegt und auch die ein oder andere Chance kreieren können - leider ohne die letzte Durchschlagskraft in den entscheidenden Situationen. Dann sind wir noch in einen Konter gelaufen, da war die Geschichte natürlich erledigt. Ein hochverdienter Sieg für Memmingen."