Die verschärften Strafen in Form von Punktabzügen und Geldstrafen durch den Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB) wegen Nichterfüllung des geforderten Schiedsrichtersolls hält die Vereine weiterhin in Atem. Nun haben sich zwei weitere Clubs zu diesem Thema öffentlich geäußert.

Dies teilt der SV Empor Schenkenberg über Facebook und Instagram mit:

Ganze 4 Punkte Abzug und eine Geldstrafe von knackigen 2500 € drückte uns das FLB-Sportgericht auf.

Nach unseren Ligakonkurrenten aus Nauen und Perleberg sind nun auch wir an der Reihe…

Solche Entscheidungen lassen sich immer schnell treffen, wenn man nicht die Problematik Woche für Woche miterlebt.

Jeder Verein wird es sicherlich bestätigen können, es ist in der heutigen Zeit nicht einfach junge Leute für dieses „Hobby“ zu begeistern. Wer will sich auch gern mindestens 90 Minuten lang vollpöbeln lassen.

Seit Jahren sind die Vereine damit beauftragt eine mindest Anzahl an Schiedsrichtern zu melden, sonst gibt’s knackige Strafen vom Landesverband. Wie diese Summen gestemmt werden oder ob sich das der Verein leisten kann ist egal. Lieber machen die Pforten des Vereins zu & Kinder und Jugendliche verlieren ihr Freizeitangebot und ihren Ausgleich zum Alltag.

Leider wird seitens des FLB keine Lösungsmöglichkeit aufgezeigt, das Schiedsrichter sein attraktiver zu gestalten. Die Problematik wird runtergebrochen auf die Vereine im Zuständigkeitsbereich.

Wir hoffen, dass die Strafgelder wenigstens in die Ausbildung der Jugend und in die Zukunft des Sports in unserem Bundesland investiert werden."

+++

Dies teilt der Oranienburger FC Eintracht über Facebook und Instagram mit:

"OFC-Schiedsrichterteam >>> Aktuell ist das Thema Schiedsrichter in aller Munde. Auch wir beschäftigen uns natürlich mit dem Thema und hinterfragen uns regelmäßig.

Nachdem unser Verein in der Vergangenheit auch von Geldstrafen betroffen war, haben wir uns entschlossen einen Schiedsrichterbeauftragten zu installieren. Mit Jens Schönrock haben wir jemanden, der mit viel Herzblut und Leidenschaft junge Menschen und auch alte Hasen für die Schiedsrichterei begeistert.

Unsere Schiedsrichter sind ein Team, keine Individualisten. Sie zählen als Mannschaft zum Verein und werden so behandelt. An dieser Stelle nochmal ausdrücklich DANKE an unsere Schiedsrichter und an Jens Schönrock für die tolle Arbeit.

Du hast Lust & Interesse Schiedsrichter beim OFC und Teil des Teams zu werden? Dann melde dich bei unserem Schiedsrichterbauftragen: jens.schoenrock@oranienburger-fc.de"