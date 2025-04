Leider wieder keinen Heimsieg

Der VFC Plauen erreichte gegen den SV Babelsberg zwar in seinem Heimspiel ein 0:0, aber der eine Punkt ist zu wenig. So rücken die Spitzenstädter dem Abstieg immer näher. Im ersten Spielabschnitt hielten die Gelb-Schwarzen gut mit und besaßen durch Fabio Riedl sogar die Möglichkeit in Führungzu gehen. Er scheiterte aber am Gästekeeper.

Im zweiten Spielabschnitt schwanden die Kräfte zusehends und das Spiel verlagerte sich in Richtung VFC-Hälfte. Torhüter Jakob Pieles hielt mit einigen Paraden die Null. Aber auch die Abwehr zeigte sich bemüht, keinen Treffer zuzulassen. Das gelang, doch das wichtige Tor für die Minichance zum Klassenerhalt fiel nicht. So geht der VFC in den kommenden Wochen schweren Zeiten entgegen, sprich Abstiegssorgen.