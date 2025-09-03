"Leider war es am Schluss ein klarer Elfmeter, der nicht gegeben wird"

Starker Beginn, kalte Dusche

Vor 300 Zuschauern zeigte die Bissinger Mannschaft von Beginn an, dass sie die Negativserie in der Liga beenden wollte. Die Offensive drückte, kombinierte flüssig und kam zu guten Gelegenheiten. Doch in der 31. Minute schlug Hollenbach eiskalt zu: Inas Music traf zur 0:1-Führung. Ein Treffer, der den Spielverlauf auf den Kopf stellte und die Bissinger sichtlich ärgerte.

Ausgleich nach der Pause

Nach der Pause bewies das Team von Haris Krak Moral. In der 53. Minute war es Emre Yalcin, der den Ausgleich erzielte. Die Zuschauer spürten nun den unbedingten Willen des FSV, das Spiel zu drehen. Angriff auf Angriff rollte in Richtung Hollenbacher Tor, doch die Chancenverwertung blieb das große Manko.

„Wir haben viele Torchancen, die wir machen müssen, aber leider nicht machen“, analysierte Krak nach dem Spiel. „Viel bessere Chancen können wir uns nicht herausspielen.“ Trotz hohem Aufwand und einem druckvollen Schlussspurt wollte der Ball kein zweites Mal im Netz landen.

Diskussion um Elfmeter

Für zusätzliche Emotionen sorgte eine Szene in der Schlussphase. Nach einem Foul im Strafraum blieb der Elfmeterpfiff aus – sehr zum Unmut des FSV. „Leider war es am Schluss ein klarer Elfmeter, der uns nicht gegeben wird, bis dahin eigentlich ein gut geleitetes Spiel, aber die Szene wurde nicht richtig gesehen“, ärgerte sich Krak.

Diese Schlüsselszene passte ins Bild des Abends: Viel Einsatz, ein klarer Wille zum Sieg, aber am Ende erneut nur ein Punkt, der sich wie eine Niederlage anfühlt.

Tabelle bleibt eng

Mit dem Unentschieden stehen die Bissinger auf Rang 18 der Tabelle, nun mit drei Punkten aus sechs Spielen. Der Rückstand auf das rettende Mittelfeld ist allerdings noch überschaubar, was dem Team Hoffnung für die kommenden Aufgaben gibt.

Fokus auf das Auswärtsspiel

Trotz der erneuten Enttäuschung richtet der FSV den Blick sofort nach vorne. Bereits am kommenden Samstag wartet mit dem Karlsruher SC II das nächste schwere Spiel. „Es geht weiter, und wir lernen daraus, trainieren weiter am Abschluss, und der Knoten wird platzen“, versprach Krak nach dem Spiel. Die Begegnung in Karlsruhe bietet die Chance, den ersten Saisonsieg einzufahren und den Anschluss in der Tabelle wiederherzustellen.

Leidenschaft als Grundlage

Auch wenn die Ergebnisse noch nicht stimmen, zeigte die Mannschaft gegen Hollenbach einmal mehr, dass sie kämpferisch und spielerisch mithalten kann. Die Abwehr stand über weite Strecken sicher, im Mittelfeld wurde aggressiv gepresst, und im Angriff wurden zahlreiche Gelegenheiten erarbeitet. Nur die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor fehlt bislang, um solche Spiele zu entscheiden.

Ausblick auf Karlsruhe

Am Samstag um 15:30 Uhr trifft der FSV auf die zweite Mannschaft des Karlsruher SC. Die Badener stehen nach einem durchwachsenen Saisonstart im unteren Tabellenmittelfeld, sind aber zu Hause schwer zu schlagen. Für Bissingen wird es darauf ankommen, die defensive Stabilität aus den letzten Spielen zu bestätigen und gleichzeitig vor dem Tor effizienter zu agieren.