Im FuPa-Teamcheck spricht Christian Lehr, Trainer des SV Hohentengen in der Bezirksliga Oberschwaben, über Platz fünf nach dem Abstieg aus der Landesliga, die Entwicklung in der zweiten Saisonhälfte, fehlende Konstanz, Probleme gegen die Top-Teams und die Frage, wann die Zielsetzung für die neue Runde festgelegt wird.
„Grundsätzlich sind wir mit dem fünften Tabellenplatz zufrieden“, sagt Christian Lehr gegenüber FuPa. „Nach dem Abstieg aus der Landesliga wussten wir auch nicht genau, was uns in der Bezirksliga Oberschwaben erwarten würde, da diese aus den Bezirken Donau und Riß neu zusammengestellt wurde. Viele Mannschaften waren für uns weitgehend unbekannt. Positiv war sicher, dass wir uns, vor allem in der zweiten Saisonhälfte, als Team weiterentwickelt haben.“
Zu wenig Konstanz für mehr
Ganz zufrieden macht der fünfte Platz den Trainer dennoch nicht. „Leider hat uns über die ganze Saison betrachtet die Konstanz gefehlt, um ein paar Plätze weiter vorne landen zu können und zumindest im Kampf um den Relegationsplatz ein Wörtchen mitreden zu können. Zudem konnten wir aus den sechs Spielen gegen die drei Top-Teams der Liga lediglich einen Punkt mitnehmen. Hier wollen wir in Zukunft ansetzen und daran arbeiten, auch gegen die Spitzenmannschaften erfolgreicher zu sein.“
Späh-Cup als Herausforderung
In der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 holte Hohentengen den Turniersieg beim Späh-Cup, was Christian Lehr als Highlight nannte. „Solche Vorbereitungsturniere stellen immer eine große Herausforderung dar und bieten gleichzeitig eine gute Möglichkeit, als Mannschaft weiter zusammenzuwachsen.“
Team vor Einzelspieler
Für Lehr zählt der gemeinsame Weg. „Ich möchte nicht gezielt einzelne Spieler herausheben, da ich fest der Überzeugung bin, dass es im Fußball nur als Team funktioniert. Es ist natürlich das Ziel von Lukas und mir, dass wir vor allem junge Spieler fördern und versuchen, sie durch die Trainingsarbeit besser zu machen.“
Eine konkrete Zielsetzung möchte Lehr erst am Ende der Vorbereitung an die Mannschaft kommunizieren.
Spannender Meisterschaftskampf erwartet
Bei der Frage nach den Meisterschaftsfavoriten erwartet Christian Lehr eine enge Spielzeit. „Ich rechne in dieser Saison mit einem sehr spannenden Meisterschaftskampf, da viele Mannschaften über ein hohes Leistungsniveau verfügen.Zu den Favoriten zählt aus meiner Sicht die SGM Ringschnait/Mittelbuch, die sich bereits seit mehreren Jahren konstant unter den Top drei der Liga etabliert hat. Zusätzlich werden natürlich auch die Landesligaabsteiger FV Bad Schussenried und FV Biberach ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden wollen – als Landesligaabsteiger hat man immer Ambitionen. Auch der SV Sulmetingen hat sich personell verstärkt und verfügt über das Potenzial, eine wichtige Rolle im Titelkampf zu spielen.“
Fünf Abgänge
Personell gibt es beim SV Hohentengen mehrere Veränderungen. Manuel Sommer beendet seine Karriere, ebenso Martin Löffler. Yannick Ender wechselt als Spielertrainer zum SV Betzenweiler, Luke Ender ebenfalls als Spielertrainer zum SV Betzenweiler. Fabian Baur geht zum SV Herbertingen.
Drei Zugänge
Neu zum SV Hohentengen kommen Noah Halder vom SV Braunenweiler, Tobias Bissel von Olympia Laupheim und Mael Nassal aus der SV Hohentengen A-Jugend.
Zeitspiel reduzieren
Bei möglichen Regeländerungen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft sieht Christian Lehr sinnvolle Ansätze. „Grundsätzlich halte ich Maßnahmen zur Reduzierung von Zeitspiel für sinnvoll. Deshalb finde ich Regelanpassungen wie einen Countdown bei Auswechslungen, Einwürfen oder Abstößen durchaus nachvollziehbar. Auch eine verpflichtende Auszeit nach einer Verletzungsbehandlung kann dazu beitragen, unnötige Spielunterbrechungen und taktisches Zeitspiel zu reduzieren. Gleichzeitig muss hierbei jedoch die richtige Balance gefunden werden. Eine tatsächliche Verletzung darf keinesfalls auf die leichte Schulter genommen werden.“
Umsetzung entscheidet
Ob solche Regeln wirklich helfen, hängt für Christian Lehr von der Umsetzung ab. „Es wird spannend sein zu beobachten, wie sich diese Regeländerungen in der Praxis bewähren und ob sie langfristig den gewünschten Effekt erzielen. Ob eine Umsetzung im Amateurfußball sinnvoll ist, wird letztlich davon abhängen, wie konsequent durchgegriffen wird.“