"Leider hat uns über die ganze Saison betrachtet die Konstanz gefehlt" FuPa-Teamcheck: SV Hohentengen will in der Bezirksliga Oberschwaben konstanter werden von Matthias Kloos · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Chrisitan Lehr – Foto: SV Hohentengen

Im FuPa-Teamcheck spricht Christian Lehr, Trainer des SV Hohentengen in der Bezirksliga Oberschwaben, über Platz fünf nach dem Abstieg aus der Landesliga, die Entwicklung in der zweiten Saisonhälfte, fehlende Konstanz, Probleme gegen die Top-Teams und die Frage, wann die Zielsetzung für die neue Runde festgelegt wird.

„Grundsätzlich sind wir mit dem fünften Tabellenplatz zufrieden“, sagt Christian Lehr gegenüber FuPa. „Nach dem Abstieg aus der Landesliga wussten wir auch nicht genau, was uns in der Bezirksliga Oberschwaben erwarten würde, da diese aus den Bezirken Donau und Riß neu zusammengestellt wurde. Viele Mannschaften waren für uns weitgehend unbekannt. Positiv war sicher, dass wir uns, vor allem in der zweiten Saisonhälfte, als Team weiterentwickelt haben.“ Zu wenig Konstanz für mehr



Ganz zufrieden macht der fünfte Platz den Trainer dennoch nicht. „Leider hat uns über die ganze Saison betrachtet die Konstanz gefehlt, um ein paar Plätze weiter vorne landen zu können und zumindest im Kampf um den Relegationsplatz ein Wörtchen mitreden zu können. Zudem konnten wir aus den sechs Spielen gegen die drei Top-Teams der Liga lediglich einen Punkt mitnehmen. Hier wollen wir in Zukunft ansetzen und daran arbeiten, auch gegen die Spitzenmannschaften erfolgreicher zu sein.“

Späh-Cup als Herausforderung



In der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 holte Hohentengen den Turniersieg beim Späh-Cup, was Christian Lehr als Highlight nannte. „Solche Vorbereitungsturniere stellen immer eine große Herausforderung dar und bieten gleichzeitig eine gute Möglichkeit, als Mannschaft weiter zusammenzuwachsen.“ Team vor Einzelspieler



Für Lehr zählt der gemeinsame Weg. „Ich möchte nicht gezielt einzelne Spieler herausheben, da ich fest der Überzeugung bin, dass es im Fußball nur als Team funktioniert. Es ist natürlich das Ziel von Lukas und mir, dass wir vor allem junge Spieler fördern und versuchen, sie durch die Trainingsarbeit besser zu machen.“