Schwierige Bedingungen zum Start

Die Saisonvorbereitung verlief beim FSV Admira 2016 bislang alles andere als optimal. Trainer Marcel Knauthe macht keinen Hehl daraus, dass der Einstieg in die neue Spielzeit unter schwierigen Vorzeichen stand. „Die Vorbereitung ist wegen des frühen Saisonstarts und Urlaubsplanung sehr stockend“, sagt der Coach. Der enge zeitliche Rahmen habe kaum Raum für einen strukturierten Aufbau gelassen, was sich unweigerlich auf Trainingsinhalte und Teamzusammenhalt in der Vorbereitungsphase auswirkte. Eine echte Generalprobe unter wettkampfähnlichen Bedingungen konnte bisher nicht stattfinden.

Keine neuen Gesichter im Kader

Noch gravierender als die durchwachsene Vorbereitung wiegt jedoch die Tatsache, dass der FSV Admira bislang komplett auf externe Verstärkungen verzichten musste. „Leider haben wir es nicht geschafft, Neuzugänge für uns zu kriegen“, gibt Marcel Knauthe offen zu. Während andere Teams in der Landesklasse Ost mit frischen Kräften aufrüsten konnten, geht der FSV mit demselben Personal wie in der vergangenen Saison ins Rennen.

Hoffnung auf kurzfristige Verstärkung

Ganz abgeschlossen ist das Kapitel Neuzugänge jedoch noch nicht. Der Verein hält weiter die Augen offen. „Wir hoffen noch auf eventuelle Neuzugänge“, erklärt Knauthe mit vorsichtigem Optimismus. Ob sich kurzfristig doch noch Spieler finden lassen, die sportlich und charakterlich ins Team passen, bleibt abzuwarten. Der Markt ist eng, und die verbleibende Zeit bis zum Punktspielstart wird immer knapper.

Kader bleibt vorerst stabil

Immerhin: Abgänge muss der FSV Admira aktuell nicht verkraften. „Aktuell gibt es keine Anzeichen für Abgänge“, so Knauthe. Dieser Umstand schafft wenigstens eine gewisse Konstanz im Kader – ein kleiner Lichtblick in einer sonst schwierigen Phase. Der Stamm der Mannschaft bleibt intakt, was auch im Hinblick auf mannschaftliche Geschlossenheit und gewachsene Abläufe ein Vorteil sein kann.

Routine als Faustpfand

Trotz der widrigen Umstände setzt Marcel Knauthe auf die gewachsene Struktur seiner Mannschaft. „Die Mannschaft kennt sich seit Jahren und hat schon reichliche Erfahrungen“, betont der Trainer. Dieses eingespielte Kollektiv, das in weiten Teilen zusammengeblieben ist, soll zum Trumpf in der neuen Saison werden. Vieles läuft bereits automatisch, das Verständnis auf dem Platz ist da – auch wenn es in der Vorbereitung kaum Gelegenheit gab, daran zu feilen. In einem ausgeglichenen Teilnehmerfeld kann diese Eingespieltheit ein entscheidender Vorteil sein.

Realistisches Ziel: Etablierung in der Liga

Mit Blick auf das Saisonziel bleibt Knauthe bodenständig. „Unser Ziel ist es, uns weiter zu etablieren in der Landesklasse“, erklärt er. Der FSV Admira will sich fest in der Liga verankern, Schritt für Schritt. Der Fokus liegt klar auf Konstanz, nicht auf überzogenen Ambitionen.

Zwei Favoriten im Titelrennen

Knauthe hat klare Vorstellungen davon, wer ganz oben mitspielen wird. „Teltow und Markendorf“ nennt er als die beiden Topfavoriten auf die Meisterschaft. Beide Teams verfügen über große Qualität und dürften sich – wenn nichts Außergewöhnliches passiert – einen spannenden Zweikampf um den Titel liefern. Für den FSV Admira geht es hingegen vor allem darum, sich gegen die Breite des Mittelfelds zu behaupten und regelmäßig zu punkten.

Kapitän mit Rückgrat und Erfahrung

Die interne Hierarchie ist klar geregelt. Der Mannschaftsrat hat entschieden, wer die Binde trägt – und mit Andreas Briesemeister wurde eine prägende Figur bestimmt. „Andi ist unser Chef im Team und wurde vom Team gewählt“, berichtet Knauthe. Er beschreibt seinen Spielführer als „sehr erfahrenen Spieler und Leitwolf“. Auf und neben dem Platz übernimmt Briesemeister Verantwortung, gibt die Richtung vor und ist Sprachrohr zwischen Trainer und Mannschaft. Gerade in schwierigen Phasen wie der jetzigen ist seine Führungsstärke besonders gefragt.