Keine Tore gab es im Spitzenspiel der 3. Liga. – Foto: Markus Römer/Scheuring

Leidenschaftliches Spitzenspiel zwischen MSV und FCS endet torlos Die Ungeschlagen-Serie des MSV Duisburg geht weiter. Im Spitzenspiel beim 1. FC Saarbrücken trennten sich die Teams torlos 0:0.

Im ausverkauften Ludwigspark-Stadion in Saarbrücken trafen am Abend der 1. FC Saarbrücken und der MSV Duisburg nicht nur im Spitzenspiel der 3. Liga, sondern auch im Traditionsduell zweier Bundesliga-Gründungsmitglieder aufeinander. Nach chancenarmer und torloser ersten Halbzeit nahm die Intensität nach dem Seitenwechsel merklich zu, auch die Torchancen wurden zwingender. Einen Sieger sollte es aber nicht geben.

Auf einer Position veränderte MSV-Cheftrainer Dietmar Hirsch die Startelf gegen den 1. FC Saarbrücken um vergleich zum 2:1-Erfolg gegen den FC Ingolstadt am Samstag. Für Mert Göckan rotierte Jesse Tugbenyo in die Anfangsformation der Zebras. Erneut auf der Bank nahm Patrick Sussek Platz. Die Duisburger begannen schwungvoll und setzten die Hausherren mit frühem Anlaufen gleich unter Druck. Die erste Chance der Partie verbuchten die Zebras nach vier Minuten für sich. Einen Freistoß von er Strafraumkante brachte Kapitän Alexander Hahn an der Mauer vorbei, doch direkt in die Arme von FCS-Schnapper Phillip Menzel. Aus nahezu identischer Position kamen auch die Saarbrücker zu ihrer ersten nennenswerten Torannäherung. Florian Pick versuchte es direkt und zimmerte das Spielgerät ans Lattenkreuz (15.). Ein Fehlpass von Christian Viet leitete nur kurz darauf die nächste Chance der Saarbrücker ein. Der abgefangene Ball wurde direkt in die Tiefe zu Patrick Schmidt weitergeleitet, der ebenfalls nicht lange fackelte und direkt abzog. Nur um Haaresbreite verfehlte sein Schuss den von Max Braune gehüteten Kasten und ging knapp am Pfosten vorbei ins Toraus (21.). In der Folge ließen beide Defensivverbünde nahezu nichts zu, sodass der ruhende Ball das Mittel der Wahl war. Doch auch hier standen die Abwehrreihen sicher. Somit ging es leistungsgerecht auf beiden Seiten torlos in die Pause.