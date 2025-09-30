Leidenschaftliches Spitzenspiel zwischen MSV und FCS endet torlos

Im ausverkauften Ludwigspark-Stadion in Saarbrücken trafen am Abend der 1. FC Saarbrücken und der MSV Duisburg nicht nur im Spitzenspiel der 3. Liga, sondern auch im Traditionsduell zweier Bundesliga-Gründungsmitglieder aufeinander. Nach chancenarmer und torloser ersten Halbzeit nahm die Intensität nach dem Seitenwechsel merklich zu, auch die Torchancen wurden zwingender. Einen Sieger sollte es aber nicht geben.
Auf einer Position veränderte MSV-Cheftrainer Dietmar Hirsch die Startelf gegen den 1. FC Saarbrücken um vergleich zum 2:1-Erfolg gegen den FC Ingolstadt am Samstag. Für Mert Göckan rotierte Jesse Tugbenyo in die Anfangsformation der Zebras. Erneut auf der Bank nahm Patrick Sussek Platz. Die Duisburger begannen schwungvoll und setzten die Hausherren mit frühem Anlaufen gleich unter Druck. Die erste Chance der Partie verbuchten die Zebras nach vier Minuten für sich. Einen Freistoß von er Strafraumkante brachte Kapitän Alexander Hahn an der Mauer vorbei, doch direkt in die Arme von FCS-Schnapper Phillip Menzel. Aus nahezu identischer Position kamen auch die Saarbrücker zu ihrer ersten nennenswerten Torannäherung. Florian Pick versuchte es direkt und zimmerte das Spielgerät ans Lattenkreuz (15.).
Ein Fehlpass von Christian Viet leitete nur kurz darauf die nächste Chance der Saarbrücker ein. Der abgefangene Ball wurde direkt in die Tiefe zu Patrick Schmidt weitergeleitet, der ebenfalls nicht lange fackelte und direkt abzog. Nur um Haaresbreite verfehlte sein Schuss den von Max Braune gehüteten Kasten und ging knapp am Pfosten vorbei ins Toraus (21.). In der Folge ließen beide Defensivverbünde nahezu nichts zu, sodass der ruhende Ball das Mittel der Wahl war. Doch auch hier standen die Abwehrreihen sicher. Somit ging es leistungsgerecht auf beiden Seiten torlos in die Pause.
Auch nach der Pause war es ein intensives Duell. Wieder sorgte ein Freistoß von der Strafraumkante für die erste Chance der Duisburger. Christian Viet legte sich die Kugel zurecht, setzte den Ball aber direkt in die Mauer. Den Nachschuss sicherte sich Florian Krüger, doch er bekam nicht genügend Druck hinter den Ball, um Menzel ernsthaft zu prüfen (54.). In der 59. Minute reagierte Hirsch, brachte mit Sussek und Thilo Töpken frische Kräfte für die Offensive. Für Tugbenyo und Krüger war der Arbeitstag beendet. Keine 60 Sekunden auf dem Feld kam Sussek auch gleich zum ersten Abschluss, sein Schuss wurde von einem Saarbrücker Abwehrspieler aber geblockt. Den Nachschuss navigierte Viet in den Abendhimmel.
In der Folge wurde der MSV offensiv mutiger und die Annäherungen an das gegnerische Tor häuften sich. Simon Symalla drang mit viel Tempo in den Strafraum ein, Verteidiger Nummer drei konnte ihn letztlich bremsen und den Schuss abwehren. Im direkten Gegenzug machte es auch Saarbrücken schnell, Pick scheiterte im direkten Duell aber an Braune, der mit einem starken Reflex den möglichen Einschlag verhinderte (70.). Nach einer Rettungstat von Braune war der weit vor seinem Kasten, Pick versuchte es fast von der Mittellinie, sein Distanzschuss ging nur knapp am Pfosten vorbei ins Aus. Nach Töpken-Zuspiel kam Joshua Bitter unverhofft im Strafraum frei an den Ball, konnte selbigen aber nicht an Menzel vorbei in die Maschen bugsieren, auch Conor Noß scheiterte in zweiten Versuch. Ein Saarbrücker kratze den Ball in höchster Not von der Linie (78.). Bitter (81.) und Sussek (83.) vergaben weitere Großchancen. Auch in der Nachspielzeiten gab es keinen Torerfolg. Auch im neunten Spiel der laufenden Saison bleibt der MSV Duisburg ungeschlagen und steht mit nun 23 Punkten weiter an der Tabellenspitze, verfolgt von Saarbrücken mit 18 Zählern.