Leidenschaftlicher Schlagabtausch

Zum Jahresabschluss bekamen die Walldorfer Zuschauer im Dietmar-Hopp-Sportpark noch einmal ein leidenschaftliches und packendes Fußballspiel geboten. Gegen den Angstgegner TSV Steinbach Haiger erkämpfte sich der FCA ein leistungsgerechtes 2:2-Unentschieden. Die Mannschaft von Cheftrainer Andreas Schön warf in den neunzig Minuten noch einmal alles in die Waagschale, was die Kräfte hergaben und verabschiedet sich nun mit starken 31 Punkten auf dem Konto in die Winterpause.

Vor dem Anpfiff wurde zudem ein echtes Walldorfer Urgestein geehrt: André Neise. Nach mehr als zwei Jahrzehnten unermüdlichen Engagements beendet er seine Tätigkeit beim FCA. In den vergangenen zwanzig Jahren bekleidete er zahlreiche Rollen (u.a. als Jugendtrainer, Jugendleiter, sowie Sicherheits- und Schiedsrichterbeauftragter). Der FCA sagt an dieser Stelle herzlichen Dank für Deinen enormen Einsatz und wünscht Dir für die Zukunft alles Gute, André. Zum Spiel: Die Gäste starteten fulminant und sprühten vor Spielfreude, der FCA war zunächst mit dem Verteidigen beschäftigt und konnte sich nur selten vom Druck der Steinbacher befreien. Aus dem Nichts heraus ging man in Führung, ein langer Ball von Dennis Egel hinter die letzte Kette der Steinbacher fand Konrad Riehle, der aus spitzem Winkel die 1:0-Führung erzielte (13.). Momente später hätte es 2:0 stehen müssen, Felix Kendel alleine auf weiter Flur, schoss den Ball am Tor vorbei (15.). Im weiteren Verlauf konnten die Walldorfer das Spiel ausgeglichener gestalten, die Zweikampfquote und der Ballbesitzanteil verschob sich immer mehr in Richtung der Heimelf. Kurz vor der Pause hatte Yasin Zor eine Topchance, nachdem er einen Gegenspieler stehen ließ schoss er aus halblinker Position Steinbachs Keeper Jesper Heim gegen die Brust, der Nachschuss von Kendel zischte am Pfosten vorbei (44.).

Wild entschlossen die Partie zu drehen, so kamen die Steinbacher aus der Pause zurück auf das Feld. Der FCA wurde tief in ihre eigene Hälfte gedrückt und verteidigte die knappe Führung leidenschaftlich, in der 52. Minute klärte Lennart Grimmer einen Schuss vor der Linie mit dem Kopf. In der 67. Minute glichen die Gäste aus, der ehemalige Walldorfer Jonas Singer traf für den TSV zum 1:1 nach einem Steilpass von Eros Dacaj. In der Schlussviertelstunde ging es hin und her, es war eine Partie auf Messers Schneide, beide Mannschaften wollten den Sieg zum Jahresabschluss. In der 75. Minute ging Walldorf erneut in Führung, nach einem Flankenlauf von Leon Volz stand Zor am Fünfmeterraum goldrichtig, seine Direktabnahme konnte Heim noch abwehren, bei seinem Kopfball war Steinbachs Schlussmann dann machtlos. Wieder hatten die Steinbacher eine Antwort parat, mit einem platzierten Distanzschuss markierte Serkan Firat den 2:2-Ausgleich kurz vor Schluss (87.). In einer emotionalen und leidenschaftlich geführten Nachspielzeit hatte Iosif Maroudis die letzte Walldorfer Gelegenheit, als sein Torversuch von der Strafraumkante am linken Torwinkel vorbeizischte (90.+2).