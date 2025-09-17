Leidenschaftlicher Kampf bringt verdienten Heimsieg

– Foto: TSV Immenhausen

Die Partie begann mit einer ausgeglichenen ersten halben Stunde, in der sich beide Teams im Mittelfeld neutralisierten und kaum gefährliche Torchancen zustande kamen. Dann jedoch kam die TSV insbesondere über die linke Seite besser ins Spiel und Adrian Handel scheiterte gleich zweimal am Gästekeeper Frederik Jünger. Aller guten Dinge sind bekanntlich drei und so verwandelt er in der 35. Minute seine dritte Chance eiskalt, nachdem er durch einen feinen Außenristpass von Luca Marinho da Costa frei vor dem Tor auftauchte.

Kurz vor der Pause kam auch die SG Reinhardshagen gefährlich vors Tor. Nach einer Hereingabe von links parierte TSV-Schlussmann Andy Rehrmann zunächst die Hereingabe und auch den ersten Nachschuss, doch auch hier sind aller guten Dinge drei und beim dritten Versuch aus dem Strafraum durch Ole Bertelmann war er machtlos – 1:1 zur Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel passierte zunächst wenig, ehe Nico Rottstädt einen Befreiungsschlag abfing und Lee Cassatt auf rechts freispielte. Dessen Hereingabe rutschte zu Adrian Handel durch, der sicher zur erneuten Führung für die Gastgeber traf. Die TSV blieb nun am Drücker: Nach einem Fehlpass der Gäste wurde Lee Cassatt im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Pascal Kopp souverän zum 3:1. Die Gäste schalteten nun wieder einen Gang hoch, doch die TSV verteidigte leidenschaftlich. In der 81. Minute hatte Reinhardshagen die große Gelegenheit zum Anschluss: Schon am Keeper vorbei, rettete Colin Schöps jedoch mit einer sensationellen Grätsche von der Linie.