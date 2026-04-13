Leidenschaftlicher Auftritt der SGM Tannheim/Aitrach

Nach einem über weite Strecken guten Spiel kam die SGM am Ende zu einem späten, aber verdienten Heimsieg.

Die SGM konnte dabei wieder auf zahlreiche Stammkräfte zurückgreifen, die in den letzten Wochen noch gefehlt hatten, was sich wenig überraschend positiv auf das Spiel auswirkte. Gleich die erste Torchance des Spiels eröffnete das Torfestival: Ein Schuss von Florian Villinger wurde von einem Abwehrbein zu Christian Villinger gelenkt, der den Ball in der zehnten Minute mit einem platzierten Schuss ins lange Eck beförderte. Doch die Freude währte nur kurz, denn nur zwei Minuten später gelang den Gästen mit einem unhaltbaren abgefälschten Schuss der 1:1 Ausgleich. Die SGM blieb aber weiter auf dem Gaspedal und kam schon eine Minute in Person von Jan Osterried zur nächsten Chance, die jedoch ihr Ziel verfehlte. Auch danach bleib die Heimelf am Drücker und kam durch Niklas Villinger, Paul Möhrle, Florian Villinger und Jens Fackler zu weiteren Gelegenheiten, die jedoch nichts einbrachten. Umso überraschender gingen stattdessen die Gäste kurz vor dem Seitenwechsel mit einem erneut abgefälschten Ball, der in Zeitlupe über die Linie kullerte, mit 1:2 in Führung. Der Gastgeber kam mit Elan aus der Kabine und kam dann auch gleich nach fünf Minuten zum Ausgleich, als Jan Osterried nach einem „Gestocher“ wenige Meter vor dem Tor zum 2:2 einnetzte. Nachdem im weiteren Verlauf beide Teams je eine gute Möglichkeit ungenutzt ließen, brachte Niklas Villinger nach Vorlage von Daniel Biechele sein Team mit starkem Einsatz aus kurzer Distanz mit 3:2 in Front. Mit zunehmender Spieldauer ließen die Kräfte der Hausherren aber etwas nach und die Gäste kamen nun immer besser ins Spiel. Dabei tauchten sie ein ums andere mal gefährlich vor dem Tor auf und SGM-Keeper Sebastian Schütte musste mehrmals sein Team vor dem Ausgleich bewahren. Dieser gelang den Sportfreunden aber dann doch in der 83. Minute, wobei der Ball wieder unglücklich abgefälscht wurde und erneut ins SGM-Tor kullerte. Aber das sollte noch nicht das letzte Tor der Partie gewesen sein. In der 89. Minute stellte Niklas Villinger nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum das Ergebnis auf 4:3, womit am Ende doch verdient alle drei Punke in Tannheim blieben.