Leidenschaftliche Horgauer überraschen

Nur wenige Sekunden fehlten dem VfL Ecknach zu einem Auswärtssieg beim TSV Haunstetten. Der VfL führte durch Marc Baumgärtner mit 1:0 und die drei Minuten, die Schiedsrichter Jakob Zinßer als Nachspielzeit angezeigt hatte, waren längst verstrichen. Weil Haunstetten aber noch zwei Eckbälle hintereinander zugesprochen bekam, lief bereits die fünfte Minute der Nachspielzeit, als Daniel Kohlbach das Leder zur Mitte brachte und dort seinen mit nach vorne geeilten Torhüter Maximilian Lenz fand. Aus sechs Metern bugsierte der Keeper das Spielgerät mit einem Kopfball aus dem Lehrbuch unters Tordach. In die Haunstetter Jubelszenen hinein ertönte nämlich der Schlusspfiff Zinßers. „Wenn man das gesamte Spiel betrachtet, ist das 1:1 das richtige Ergebnis, trotzdem fühlt es sich gerade natürlich extrem bitter an“, sagte Ecknachs Co-Trainer Vincent Aumiller nach dem Ende der Partie. Seine Truppe habe „ein gutes Auswärtsspiel gemacht und bis zum Schluss leidenschaftlich gekämpft“, aber auch der Gegner habe gezeigt, dass er nicht umsonst ganz oben steht. (jng) Lokalsport AN Schiedsrichter: Jakob Zinßer (Klosterlechfeld) - Zuschauer: 130 Tore: 0:1 Marc Baumgärtner (54.), 1:1 Maximilian Lenz (90.+5)

Der TSV Nördlingen ließ gegen den VfR Neuburg zu viele Chancen liegen und verlor mit 1:2. Bereits nach einer Viertelstunde hätte Kilian Reichert die TSV-Führung erzielen müssen. Das verdiente 1:0 fiel dann durch Luis Schüler, der den Ball nach der guten Vorbereitung von Luka Pesut am langen Pfosten einschob – 1:0. Nach einem Eckball und einer komischen „Ping-Pong-Aktion“ landete der Ball vor den Füßen von Neuburgs Torjäger Nikolai Krzyzanowski, der eiskalt vollstreckte – 1:1. Die Rieser brauchten etwas, sich von diesem Schock zu erholen, hatte aber trotzdem weiter mehr Zug zum Tor und ein deutliches Übergewicht. Doch die Abschlüsse von Ernst, Schüler und Max Göttler brachten nicht den gewünschten Erfolg. Stattdessen traf Nikolai Krzyzanowski zum 1:2. Wütende TSV-Angriffe folgten, und der Ausgleich war mehrfach möglich. Doch auch einen Handelfmeter konnte Kilian Reichert nicht verwandeln. (schra) Lokalsport NR Schiedsrichter: Michael Peil (Augsburg) - Zuschauer: 70 Tore: 1:0 Luis Schüler (21.), 1:1 Nikolai Krzyzanowski (25.), 1:2 Nikolai Krzyzanowski (63.) Bes. Vorkommnis: Kilian Reichert (TSV Nördlingen II) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Dominik Jozinovic (70.)

Dass der TSV Gersthofen das Landkreisderby gegen den TSV Dinkelscherben mit 3:1 gewann, war zunächst nicht abzusehen. Dinkelscherben erwischte den besseren Start, nach einem Freistoß war Simon Motzet mit dem Kopf zur Stelle und traf zum 0:1. Noch im ersten Durchgang kam Gersthofen durch den etwas offensiver als sonst eingesetzten Jermaine Meilinger zum Ausgleich.

„In der zweiten Halbzeit waren wir spielerisch besser und haben verdient gewonnen“, ordnet Gersthofen Trainer Ajet Abazi die Partie ein. Beim 2:1 traf Kerem Bakar nach einem abgewehrten Freistoß aus dem Rückraum. Das 3:1 erzielte Fabian Bühler, der sich nach einem Konter durchgetankt hatte und traf. (pibo) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Patrick Beutmiller (Pfaffenhofen) - Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Simon Motzet (10.), 1:1 Jermaine Meilinger (33.), 2:1 Kerem Bakar (66.), 3:1 Fabian Bühler (89.)

Julian Kopp und der SV Wörnitztsein wurden ausgebremst, Lukas Schön (links) entführte mit der U23 des FC Gundelfingen einen Punkt. – Foto: Szilvia Izsó