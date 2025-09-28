Leidenschaftliche Horgauer überraschen

Während der Landesliga-Absteiger TSV Wertingen auch gegen den BC Rinnenthal leer ausging und weiter im Tabellenkeller der Bezirksliga Nord feststeckt, landete die SpVgg Joshofen-Bergheim mit dem 5:1 gegen den TSV Zusmarshausen einen Befreiungsschlag und verabschiedete sich von der Abstiegszone. Auch der FC Horgau wahrt den Vorsprung auf die Gefahrenzone, nachdem das Kleeblatt das Landkreisduell beim TSV Meitingen für sich entschied. Ganz vorne bleibt der TSV Haunstetten, der speaktakulär das 1:1 gegen den VfL Ecknach rettete.
Es war vor Allem die erste Halbzeit, in der der FC Horgau die griffigere und aggresivere Mannschaft auf tiefen Boden waren und die Basis für den 1:0-Sieg beim TSV Meitingen legten. Die Horgauer ließen dem TSV kaum Luft zum Atmen und gewannen nahezu jeden Zweikampf. Als TSV-Keeper Niklas Schmitt die Kugel nicht nach vorne abschlug, sondern mit einem Lupfer aus dem Sechzehner beförderte, nutzte Horgaus Felix Eberle den Ballgewinn und kam beim Zweikampf mit Raphael Mahler zu Fall. Den fälligen Elfmeter verwandelte Felix Häberl zum 0:1.
Nach dem Pausentee kam Meitingen weit verbessert aus der Kabine. Jetzt machten die Lechtaler mächtig Druck. Schüsse von Mateo Duvnjak oder Alexander Heider wurden entweder geblockt oder waren Häberls sichere Beute. Belohnen hätte sich der TSV für seine Bemühungen in der 75. Spielminute müssen, als Duvnak Michael Meir freispielte - und Meir über das leere Tor schoss. (vra) Lokalsport Labo
Schiedsrichter: Sebastian Stadlmayr (Donaumünster) - Zuschauer: 200
Tor: 0:1 Felix Häberl (7./Foulelfmeter)
Der VfR Jettingen baute seine Serie auf sechs Spiele ohne Niederlage aus, allerdings betrieb er beim 2:1-Sieg gegen den FC Maihingen erst einmal Chancenwucher, um dann am Ende durch Justus Riederle noch den Siegtreffer zu erzielen. Noch dazuin Unterzahl.
Von Beginn an übernahm Jettingen das Kommando. Dominik Wohnlich scheiterte früh am Pfosten. Dann schickte Wohnlich Benedikt Ost mit in die Tiefe und der Angreifer vollstreckte zum verdienten 1:0. Doch anstatt die Führung auszubauen, leistete sich Jettingen hinten eine Nachlässigkeit. Maihingen nutzte die erste nennenswerte Gelegenheit und glich durch Daniel Zekl zum 1:1 aus.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Jettingen klar tonangebend. Max Thum traf die Latte, Nico Breskott vergab eine hundertprozentige, und immer wieder stand FCM-Torwart Martin Fischer im Mittelpunkt. Doch der VfR bewies Moral und drängte weiter auf die Entscheidung. Kurz vor Schluss war es schließlich so weit: Nach einem Freistoß von Lukas Mayer scheiterte zunächst Tim Paulheim am Torwart, doch Justus Riederle setzte entschlossen nach und köpfte den Ball zum 2:1 ins Netz. (olwo) Lokalsport GZ
Schiedsrichter: Emre Sensoy (Memmingen) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Benedikt Ost (27.), 1:1 Daniel Zekl (38.), 2:1 Justus Riederle (89.)
Die SpVgg Joshofen-Bergheim hat ein dickes Ausrufezeichen im Kampf um den Klassenerhalt gesetzt. Im Aufsteiger-Duell mit dem TSV Zusmarshausen gab es einen verdienten 5:1-Erfolg. Julian Sager, der einen echten Sahnetag erwischte, sorgte mit einem Doppelschlag für die schnelle 2:0-Führung. Die Zusmarshauser wussten gar nicht, wie ihnen geschah, als wiederum nur zwei Minuten später Paul Plach einen Freistoß direkt zum 3:0 verwandelte. Der Torhunger der SpVgg war damit aber noch nicht gestillt. Der ebenfalls stark aufspielende Noah Zeller schraubte das Ergebnis gar auf 4:0.
Auch nach der Pause blieb die SpVgg spielbestimmend, ließ es aber dennoch merklich ruhiger angehen. So kam Zusmarshausen durch Dejan Kos zum Ehrentreffer. Der Schlusspunkt blieb aber den wie befreit aufspielenden Mannen um Spielertrainer Jonas Zeller vorbehalten, als der eingewechselte David Bogicevic den verdienten 5:1-Endstand herstellte. (schn) Lokalsport NR
Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim) - Zuschauer: 102
Tore: 1:0 Julian Sager (5.), 2:0 Julian Sager (6.), 3:0 Paul Plach (8.), 4:0 Noah Zeller (36.), 4:1 Dejan Kos (70.), 5:1 David Bogicevic (89.)
Der TSV Wertingen hat es erneut verpasst, Punkte einzufahren. Trotz zwischenzeitlicher Führung musste sich die Elf von Trainer Uli Bunk dem BC Rinnenthal mit 2:3 geschlagen geben. Nach einem ersten Warnschuss von Wertingens Rueß (3.) hatte Rinnenthal durch Merwald die erste Chance, doch der Freistoß landete am Pfosten (10.). Dann nutzte Manuel Utz die Unordnung im Strafraum des TSV, umkurvte Keeper Bschorer und brachte den BCR in Führung. Wertingen antwortete aber noch vor der Pause: Wiedemann setzte sich auf rechts durch und legte flach in die Mitte, wo Beham zum 1:1 traf. Kurz nach Wiederbeginn nutzte der TSV den Schwung: Nach einem Einwurf verlängerte Beham den Ball vors Tor, Chromik war mit dem entscheidenden Kontakt zur Stelle und erzielte das 2:1.
Doch die Freude währte nur kurz. Eine Ecke von Müller fand am zweiten Pfosten Thurner, der zum 2:2 einschob. Danach war Rinnenthal am Drücker. Mehrfach verpasste Utz aus aussichtsreicher Position (65., 70.), ehe er doch zuschlug: Merwald bediente den Angreifer mustergültig, und Utz schoss trocken zum 2:3 ein. (thim) Lokalsport WZ
Schiedsrichter: Manfred Häckel (Neuburg) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Manuel Utz (29.), 1:1 Maximilian Beham (42.), 2:1 Benedikt Chromik (50.), 2:2 Martin Thurner (55.), 2:3 Manuel Utz (68.)
Nur wenige Sekunden fehlten dem VfL Ecknach zu einem Auswärtssieg beim TSV Haunstetten. Der VfL führte durch Marc Baumgärtner mit 1:0 und die drei Minuten, die Schiedsrichter Jakob Zinßer als Nachspielzeit angezeigt hatte, waren längst verstrichen. Weil Haunstetten aber noch zwei Eckbälle hintereinander zugesprochen bekam, lief bereits die fünfte Minute der Nachspielzeit, als Daniel Kohlbach das Leder zur Mitte brachte und dort seinen mit nach vorne geeilten Torhüter Maximilian Lenz fand. Aus sechs Metern bugsierte der Keeper das Spielgerät mit einem Kopfball aus dem Lehrbuch unters Tordach. In die Haunstetter Jubelszenen hinein ertönte nämlich der Schlusspfiff Zinßers.
„Wenn man das gesamte Spiel betrachtet, ist das 1:1 das richtige Ergebnis, trotzdem fühlt es sich gerade natürlich extrem bitter an“, sagte Ecknachs Co-Trainer Vincent Aumiller nach dem Ende der Partie. Seine Truppe habe „ein gutes Auswärtsspiel gemacht und bis zum Schluss leidenschaftlich gekämpft“, aber auch der Gegner habe gezeigt, dass er nicht umsonst ganz oben steht. (jng) Lokalsport AN
Schiedsrichter: Jakob Zinßer (Klosterlechfeld) - Zuschauer: 130
Tore: 0:1 Marc Baumgärtner (54.), 1:1 Maximilian Lenz (90.+5)
Der TSV Nördlingen ließ gegen den VfR Neuburg zu viele Chancen liegen und verlor mit 1:2. Bereits nach einer Viertelstunde hätte Kilian Reichert die TSV-Führung erzielen müssen. Das verdiente 1:0 fiel dann durch Luis Schüler, der den Ball nach der guten Vorbereitung von Luka Pesut am langen Pfosten einschob – 1:0. Nach einem Eckball und einer komischen „Ping-Pong-Aktion“ landete der Ball vor den Füßen von Neuburgs Torjäger Nikolai Krzyzanowski, der eiskalt vollstreckte – 1:1.
Die Rieser brauchten etwas, sich von diesem Schock zu erholen, hatte aber trotzdem weiter mehr Zug zum Tor und ein deutliches Übergewicht. Doch die Abschlüsse von Ernst, Schüler und Max Göttler brachten nicht den gewünschten Erfolg. Stattdessen traf Nikolai Krzyzanowski zum 1:2. Wütende TSV-Angriffe folgten, und der Ausgleich war mehrfach möglich. Doch auch einen Handelfmeter konnte Kilian Reichert nicht verwandeln. (schra) Lokalsport NR
Schiedsrichter: Michael Peil (Augsburg) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Luis Schüler (21.), 1:1 Nikolai Krzyzanowski (25.), 1:2 Nikolai Krzyzanowski (63.)
Bes. Vorkommnis: Kilian Reichert (TSV Nördlingen II) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Dominik Jozinovic (70.)
Dass der TSV Gersthofen das Landkreisderby gegen den TSV Dinkelscherben mit 3:1 gewann, war zunächst nicht abzusehen. Dinkelscherben erwischte den besseren Start, nach einem Freistoß war Simon Motzet mit dem Kopf zur Stelle und traf zum 0:1. Noch im ersten Durchgang kam Gersthofen durch den etwas offensiver als sonst eingesetzten Jermaine Meilinger zum Ausgleich.
„In der zweiten Halbzeit waren wir spielerisch besser und haben verdient gewonnen“, ordnet Gersthofen Trainer Ajet Abazi die Partie ein. Beim 2:1 traf Kerem Bakar nach einem abgewehrten Freistoß aus dem Rückraum. Das 3:1 erzielte Fabian Bühler, der sich nach einem Konter durchgetankt hatte und traf. (pibo) Lokalsport Labo
Schiedsrichter: Patrick Beutmiller (Pfaffenhofen) - Zuschauer: 130
Tore: 0:1 Simon Motzet (10.), 1:1 Jermaine Meilinger (33.), 2:1 Kerem Bakar (66.), 3:1 Fabian Bühler (89.)
Nichts wurde es mit dem anvisierten Heimsieg, der SV Wörnitzstein-Berg musste sich mit einem 1:1 gegen das Schlusslicht FC Gundelfingen II begnügen. Die Wörnitzsteiner hatten gleich viel Ballbesitz, Gundelfingen stand tief in der eigenen Hälfte. So kam es in der Anfangsphase zu mehreren guten Abschlussmöglichkeiten des SVW durch Schmidbaur, Bschor und Omerbegovic. Der FCG bekam jedoch immer ein entscheidendes Bein dazwischen und konnte sich mit zunehmender Spieldauer mehr in die Partie kämpfen. SVW-Keeper Belmin Bojic war dann machtlos, als Denisz Toth via Innenpfosten die FCG-Führung erzielte.
Nach der Halbzeitpause war ein dann ein ausgeglichenes Spiel, indem beide Mannschaften Spielanteile hatten. Die Panknin-Elf hatte viel Ballbesitz, während die Gäste aus Gundelfingen versuchten, über Konter gefährlich zu werden. Der Ausgleich fiel dann nach einem individuellen Fehler der bis dato gut verteidigenden Gundelfinger Hintermannschaft. Zausinger eroberte den Ball und behielt im direkten Duell mit Torhüter Elias Thurn die Nerven - 1:1. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Gegen Ende hin hatte FCG jedoch die besseren Chancen und der SVW hatte Glück, dass der Schiedsrichterassistent die Fahne hob, als Nik Groepper das vermeintliche 1:2 bejubelte. (svw) Lokalsport DW
Schiedsrichterin: Barbara Karmann (FC Ehekirchen) - Zuschauer: 140
Tore: 0:1 Denisz Toth (42.), 1:1 Timo Zausinger (56.)